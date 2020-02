Chávez: Evo no debatió por su poca experiencia con medios

El exestratega de Morales realizó esas revelaciones en el programa Encuentro nacional de Bolivia Tv, en el que participaron Ricardo Paz y Carlos Cordero.

Wálter Chávez, el exasesor de Evo Morales. Foto: Archivo / Página Siete

Beatriz Layme / La Paz

Wálter Chávez lanzó dos nuevas revelaciones, la primera: que Evo Morales se negó a debatir con sus contrincantes políticos por su “poquísima experiencia” en medios de comunicación.

La segunda confesión es que fue Samuel Doria Medina, candidato a la Vicepresidencia por Juntos, quien lo ayudó a recuperar su libertad cuando fue detenido en Argentina tras perder su condición de refugiado que le otorgó Bolivia.

Chávez, el exasesor de Morales, realizó esas revelaciones en el programa Encuentro nacional de Bolivia Tv, en el que también participaron el vocero de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, y el analista político Carlos Cordero.

El estratega político, quien actuó en un spot electoral de mendigo y pidió votos para Evo, relató que en 2005, Jorge Tuto Quiroga -entonces candidato a la Presidencia por Podemos- desafío a Morales a un debate. Ante ello, siguiendo el consejo de Amalia Pando, preparó al dirigente cocalero para debatir en aymara y en quecha: “Así Tuto no entendería nada y lo quebraba, logrando un equilibrio o hasta un triunfo”, afirmó.

“Yo tenía un candidato muy fuerte en lo popular pero con poquísima experiencia en medios, con una debilidad manifiesta”, dijo Chávez, quien agregó que al final “no se debatió por estrategia” porque Morales “era un candidato no habituado a ese tipo de comunicación, los debates”.

En criterio de Chávez los debate separan lugares de privilegio, como se observó en las elecciones del 20 de octubre de 2019, pues no se vio a un Carlos Mesa debatir con Chi Hyun Chung u Óscar Ortiz. “Quienes lideran no se exponen a darle el mismo espacio, pues consideran que con un debate te puede bajar algunos puntos”, dijo.

En el programa televisivo, Chávez también informó que él fue el único detenido por la derrota de Morales en el referendo del 21 de febrero de 2016 y que fue Doria Medina quien lo ayudó a recuperar su libertad.

El exasesor de Evo, acusado de cometer delitos desde MRTA, llegó a Bolivia en 1992, cuando obtuvo el refugio. Pero en marzo de 2016 perdió su condición de refugiado tras abandonar Bolivia. En el MAS lo responsabilizaron de la derrota del 21 F y el caso Gabriela Zapata.

“Me detuvieron (en Argentina) y ahí estuve en una prisión muy difícil, yo que estuve en varias cárceles del mundo, pero ésta fue difícil, estuve totalmente solo. Hay un político que me respaldó y permitió tener una estabilidad, hoy está de candidato a vicepresidente, Samuel. El fue el único que me ayudó”, informó Chávez, quien agregó que estuvo 64 días en una celda de 1,20 por dos metros.

El exasesor de Morales también habló de las falencias que identificó en los candidatos que pugnan por la silla presidencial. El principal aspecto, dijo, es que “los políticos han perdido la ejemplaridad ciudadana” y un segundo factor, la falta de liderazgo que exige la población boliviana tras sacar “a un gobierno autoritario”.

En ese marco, Chávez considera que Morales “es el gran líder de Bolivia”, porque tiene un buen respaldo y la prueba es el liderazgo que obtiene el MAS en las diferentes encuestas.

“Es un líder que nos sorprende con una solidez de voto muy superior a la de los otros candidatos. De esa disponibilidad que hubo de sacar a un autoritario no se está llenando con otro liderazgo, no apareció ese líder”, sostuvo el estratega político, quien aseguró que no está trabajando para ningún frente político.

