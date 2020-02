Chi asegura que no renunciará a su candidatura

jueves, 27 de febrero de 2020 · 15:32

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El candidato a la presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV), indicó en entrevista con radio Fedecomin que no renunciará a su candidatura por esa tienda política. El coreano boliviano dijo además que al ser candidato a la presidencia, uno se convierte en «el jefe de campaña».

«Ellos no me pueden obligar a renunciar porque es anticonstitucional a no ser que el FPV diga que haga desaparecer la sigla, pero ya soy inscrito oficialmente. El hecho de que uno sea candidato a presidente, llega a ser el jefe de campaña; no puede el presidenciable estar pidiendo permiso a cada rato», dijo Chi.

La mañana de hoy, el secretario general del FPV, Israel Rodríguez que Hyun Chung tiene un plazo de 48 horas para declinar su candidatura a la presidencia por esa sigla, debido a que infringió las normas internas del partido.

La disputa entre la tienda política y el médico y pastor coreano se debe a la designación de Jaime Soliz como acompañante de fórmula de Chi; decisión que fue refutada por el aspirante a la silla presidencial, quien además pidió que se «respete el contrato».

Hasta el momento, el FPV ha tenido tres candidatos a la vicepresidencia; Jesmy Barrientos, la primera, fue inhabilitada debido a que no reside en el país. Motivo por el cual el presidenciable por el FPV apareció el día de la inscripción de los binomios con Leopoldo Chui, el segundo, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, ahora intentan figurar al exfiscal Soliz como el tercer vicepresidenciable por dicha sigla.