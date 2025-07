“No sabemos si la carta es real”: Aguilera duda de la advertencia de Conmebol

El gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, dijo que no recibió oficialmente la carta que advierte con quitarle a la ciudad la sede de la final de la Sudamericana 2025. Aun así, aseguró que las obras del Tahuichi llegarán al 50% antes del 31 de julio.

Fuente: El Deber

El gobernador del departamento de Santa Cruz, José Luis Aguilera, se pronunció luego de que se conociera una carta de la Conmebol en la que se advierte que la ciudad podría perder la sede de la Final Única de la Copa Sudamericana 2025 si no se logra un avance mínimo del 50% en las obras del estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera antes del 31 de julio.

“El compromiso de la Gobernación es de 13 millones 920 mil bolivianos. Estamos esperando esos recursos para seguir acelerando con la construcción de elementos que forman parte de la remodelación y ampliación del Tahuichi”, afirmó el gobernador.

En cuanto a la advertencia de la Conmebol, aclaró: “A nosotros no nos llegó esa misiva de manera oficial. No sabemos si es real. Cuando tenga un sello recibido por la Gobernación, quiere decir que la conocemos. No sabría decirle; por ahí es una carta especulativa o algo que algún malintencionado ha hecho circular”.

Pese a la incertidumbre sobre la validez de la carta, la autoridad aseguró que el objetivo se cumplirá: “Yo calculo que hasta fin de mes alcanzamos el 50%. El informe hasta la semana pasada mostraba un 46% de avance, lo que significa que estamos adelantados en relación con nuestro cronograma”.

Además, indicó que cuando llegue el desembolso de Conmebol se iniciarán otras obras menores, como la plataforma de las cabinas de transmisión sobre la gradería General.

“Ya cruzamos una nota la semana pasada a través del secretario de Desarrollo Económico, esperando la respuesta para el desembolso. Incluso pedimos que el pago se realice directamente a la empresa ejecutora para avanzar más rápido”, explicó.

Finalmente, se dirigió al público: “Sigamos esperando, sigamos trabajando, sigamos empujando para que Santa Cruz tenga un Tahuichi acorde al sentimiento y la pasión por el fútbol que tenemos los cruceños. Yo puedo garantizar que estamos haciendo lo posible —y algo más— para llegar a esa fecha”.