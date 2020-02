Cordano fue borrado para el partido ante Emelec

La espera desespera. Juan Jordán, presidente del club, había afirmado el lunes que Cordano no iba ser tomado en cuenta si es que no firmaba la renovación de su nuevo vínculo con la insititución. Y esto pasó. El guardameta no ha aceptado las ofertas que Jordán y su directorio le han hecho.

Esta ingrata historia entre el futbolista y el club trascendió luego de que el arquero no apareció ni entre los suplentes para el partido contra Bolívar. Tras ese encuentro, Cordano confirmó que no atajó porque no aceptó firmar una renovación por cinco años, pues a su parecer es mucho tiempo. A todo esto, Jordán replicó que “atajará aquel que dé réditos a la institución y que esté con el proyecto de Blooming”.

Jordán también criticó la actitud del representante del portero, el argentino Lucas Cavallero, de quien dijo que le lavó la cabeza al Cordano y que por tal motivo no aceptó ninguna de las tres ofertas que le hizo Blooming.

Lo concreto de esta relación es que el guardameta tiene contrato con la academia cruceña hasta diciembre de este año, pero puede quedar libre a mitad de la presente temporada si no hay previo acuerdo.

La decisión de Blooming es continuar el vínculo con Cordano y todos sus jóvenes valores por cinco años con el fin de defender los intereses del club y así no vuelvan a cometer el error que originó la partida del delantero Leonardo Vaca, que se mostró en Blooming y luego se fue sin dejar un rédito económico para la institución.

Entre tanto, el plantel que dirige el chileno Miguel Ponce ya se encuentra en Guayaquil para enfrentar este jueves al cuadro ‘eléctrico’.

Los celeste deben remontar el 3-0 que le propinó el cuadro ecuatoriano en el partido de ida jugando en el Tahuichi, para aspirar a una clasificación a la siguiente fase. Está complicado, pero el reto de los celestes es buscar la hazaña. José Peñarrieta, que fue figura ante Bolívar, será el arquero titular.

Fuente: https://eldeber.com.bo