Cornejo toma como “rehén” a Willan y Wilster se pone plazo

Cuando el 11 de enero, la dirigencia de Wilster confirmó el fichaje de Willan Álvarez, la expectativa creció en torno a lo que podría ofrecer el delantero en combinación con su hermano, Gilbert. Del anuncio al presente pasó casi un mes y el cruceño aún no ha conseguido debutar con la camiseta aviadora por un conflicto legal, pues se supo que Willan mantiene un contrato de préstamo con Aurora.

La figura no se presenta sencilla para Wilster. El Celeste dio a conocer ayer que no pretende liberar al jugador sin imponer ciertos requerimientos.

El presidente aurorista, Jaime Cornejo, puso tres condiciones para facilitárselo al Rojo. Una de ellas es que los cinco equipos orientales (Destroyers, Guabirá, Oriente, Royal Pari y Blooming), que interpusieron una apelación en contra de la institución cochabambina -por aquella vez en que se presentó con futbolistas juveniles ante Bolívar-, desistan de su cometido.

“Si hoy mismo ellos presentan un desistimiento y Destroyers también se baja de su demanda al TAS, Aurora inmediatamente va a liberar a Willan. De no ser así, vamos a estar expectantes y recurriremos a todas las acciones legales”, puntualizó Cornejo, con relación a la demanda que sentaron dichos establecimientos ante el Tribunal de Disciplina Deportiva de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los clubes de Santa Cruz observaron el compromiso en el que Aurora jugó con juveniles ante la Academia paceña, el 15 de diciembre de 2019, y acusó dicha acción formalmente. En el Consejo Superior del 16 de enero, una de las conclusiones fue levantar todas las demandas para viabilizar el inicio del torneo Apertura. Y Cornejo quiere que haya “cumplimiento”.

“No lo hicieron hasta el momento. El único club que honró su compromiso fue Bolivar”.

Otra de las exigencias del dirigente es que Destroyers, entidad que recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para protestar por su descenso categórico, decline su postura.

Por último, el Equipo del Pueblo pide que se “respete” el consenso al que llegaron en el Consejo Superior, cuando los 14 clubes más los dos recientemente ascendidos (Aurora y Real Santa Cruz) dieron el visto bueno a la posibilidad de que la División Profesional suba a 16 planteles en la próxima gestión.

De lo contrario, si sus peticiones no son satisfechas, Aurora irá por todo. “De no ser así, Aurora va a estar expectante y en base a este documento de préstamo recurrirá a todas las acciones legales, como la demanda ante el Tribunal de Resolucion de Disputas, ante el Tribunal de Justicia Deportiva y, si es necesario, la impugnación en el momento que deba hacerlo. La pelota no está en nuestras manos”.

WILSTER NO ESPERARÁ MÁS Por su parte, Wilstermann ha resuelto ponerse un tiempo límite para resolver la situación de Willan. Esperará hasta el fin de semana. El vice del Rojo, Renán Quiroga, a sabiendas de las condiciones que puso Cornejo, respondió: “Lo están privando del derecho de trabajar”.

Fuente: Opinión