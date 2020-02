Defensa de Torrico niega que lo hayan citado a declarar por el caso por sedición

Nacional

jueves, 06 de febrero de 2020 · 14:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La defensa del asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, aprehendido esta jornada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), aseguró que nunca fue citado para declarar por el caso sedición junto con otras exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Está esperando al fiscal (Marcos Villa) para prestar declaración en oficinas de la Felcc. No aparece aún. Gustavo Torrico esperó en su domicilio de la zona Los Almendros, colaboró y acompañó a los efectivos policiales; quienes le exhibieron una orden de aprehensión, que se solicitó que se deje sin efecto porque no fue citado formalmente, consiguientemente no correspondía (la aprehensión). Pero estamos llanos a colaborar con todo lo que sea necesario”, indicó el abogado del asambleísta, Eusebio Vera, a Página Siete.

El jurista destacó que Torrico no ha cometido ningún delito, ni buscó refugio en alguna embajada o fugó del país. Aseguró que nunca fue citado para declarar en el caso y que cuando quisieron acceder al cuaderno de investigaciones del caso, el mismo no se encontraba disponible; no obstante ahora prestará declaración en calidad de sindicado.

“Ha emitido una opinión, dentro de un programa, de carácter político, lo que él ha señalado ha sido una reflexión a todas las familias bolivianas ( ); pero bueno, las declaraciones están siendo mal tomadas”, informó Vera.

La defensa del Torrico hace alusión a un criterio expresado por el asambleísta: “No sé cuántas están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo”, dijo durante los conflictos poselectorales de 2019.

