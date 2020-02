Diputada Millares cuestiona reunión política de Luis Arce en oficinas del Legislativo

La Paz, 6 feb (ABI).- La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, cuestionó el jueves la renuión política del candidato a presidente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien tuvo un encuentro con las bancadas de senadores y diputados de ese instrumento político en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El hecho fue cuestionado por Millares, quien dijo que el MAS «repite sus viejas prácticas» de utilizar bienes públicos para beneficio partidario.

«El MAS no va a cambiar, si en este momento no puede utilizar los bienes del nivel central, el Palacio de Gobierno, las oficinas de la Casa Grande del Pueblo para hacer campaña, espacios de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), ni puede utilizar la plata del Ministerio de Gobierno, Salud, no se tenga duda que va a utilizar las alcaldías y gobernaciones no va a cambiar en sus prácticas de uso indebido de bienes» afirmó.

Al término de la reunión con sus correligionarios, Arce afirmó que se evaluó la coyuntura política de cara a la campaña electoral.

«Ha sido muy provechoso (reunirse) a la hora de enfrentar una campaña como la que se viene», indicó.

Refirió que con los asambleístas coordinó las primeras acciones de su campaña que se iniciará el sábado en la ciudad de El Alto.

Arce justificó la realización de la reunión política en instalaciones de la Asamblea Legislativa, y afirmó que esas instalaciones son de todos los bolivianos «la Asamblea Legislativa es de todos los bolivianos», dijo a la salida de palacio legislativo.

Fuente: ABI