El abogado de Dora V. se presenta a declarar y dice que desconoce el origen de su fortuna

Óscar Robles, quien durante los últimos cuatro años se encargó de realizar las minutas de transferencia de la compra de inmuebles que realizaba la acusada por enriquecimiento ilícito, pidió a la ciudadanía que no se lo estigmatice por esa labor.

Óscar Robles Pérez, abogado de Dora V., la mujer investigada por enriquecimiento ilícito, se presentó voluntariamente a declarar a la Fiscalía (Santa Cruz). Admitió que tramitó la compra y transferencia de una serie de inmuebles para la familia de la sindicada, pero pidió a la ciudadanía que no lo estigmatice por ello, ya que él desconocía el origen de la fortuna de su cliente y no tenía la facultad para fiscalizar la procedencia de sus recursos.

Durante los últimos cuatro años, el profesional se encargó de realizar las minutas de transferencia de la compra de inmuebles que realizaba la mujer y era el hermano de ella el que lo contactaba.

“Es un perjuicio para mí como persona, soy conocido en Yapacaní y siempre he cuidado mi reputación y es un perjuicio para mi familia, tengo hijos, tengo esposa. Yo he presentado mi declaración, yo no he cometido ningún delito, yo simplemente he prestado mi servicio a un cliente”, argumentó.

Consultado sobre cuántos bienes inmuebles adquirió durante estos años Dora V., Robles dijo que no recordaba la cifra exacta, pero informó que presentó su computadora a los fiscales que investigan este caso para que verifiquen ahí toda la información.

Robles se presentó en calidad de testigo, con la finalidad de contribuir en el desarrollo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el Ministerio Público, desde el 31 de enero, habiendo identificado 57 bienes inmuebles y 19 vehículos de su propiedad, además de contar con cuentas de más de 40 millones de bolivianos y otras que superan los 3,5 millones de dólares. (11-02-20)

Fuente: La Razón Digital

