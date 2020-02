El perfecto

Erradicar el discurso de odio, no más noticias falsas, desarticular los grupos de choque, garantizar libertad para hacer proselitismo, respeto a las casas de campaña, garantizar el debate entre candidatos, respeto a la Whipala, la pollera y la corbata, demandar que la Policía y las Fuerzas Armadas cumplan estrictamente con su rol constitucional, preservar el voto de los bolivianos y garantizar la efectiva participación de la comunidad internacional para que sean testigos de todas las etapas del proceso electoral. Aunque parezca mentira, estas son las diez exigencias que ha planteado Evo Morales para ser cumplidas en el periodo previo a las elecciones. Durante 14 años, la población, la prensa y los opositores no hicieron otra cosa que pedirle exactamente lo mismo y su régimen actuó exactamente al revés. “Haz lo que digo y no lo que hago”, el punto que faltaba para configurar al perfecto hipócrita.

Fuente: eldia.com.bo