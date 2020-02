El Tigre pierde 6-5 en penales y Atlético Tucumán avanza a la tercera fase de la Libertadores

Marcelo Ortiz (22) y Leonardo Heredia (57) anotaron los goles para el triunfo del 'Decano' en el tiempo regular, con el que igualó el resultado global tras caer por 2-0 la semana pasada en La Paz.

Leonardo Heredia del Atlético Tucumán celebra con sus compañeros después de anotar contra The Strongest.

Foto: AFP

El argentino Atlético Tucumán se clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2020 al derrotar por 6-5 en definición por penales al boliviano The Strongest, luego de superarlo por 2-0 (parcial 1-0) en los 90 minutos de este duelo desquite por la segunda ronda del torneo continental.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Marcelo Ortiz (22) y Leonardo Heredia (57) anotaron los goles para el triunfo del ‘Decano’ en el tiempo regular, con el que igualó el resultado global tras caer por 2-0 la semana pasada en La Paz.

Cristian Lucchetti, el arquero de Atlético Tucumán, se convirtió en el héroe de la noche al atajar dos penales y convertir uno en la definición desde los once metros.

En la tercera etapa, Atlético Tucumán se enfrentará con el colombiano Independiente Medellín, que viene de eliminar al venezolano Deportivo Táchira con un marcador global de 4-2.

Obligado a reducir pronto la desventaja de los dos goles en la ida, Atlético Tucumán ejerció un claro dominio desde el arranque, frente a un conjunto visitante que no conseguía tener el balón para defenderse y aquietar el ritmo.

Carga el ‘Decano’

No tardó demasiado el local en abrir la cuenta, con un tiro de esquina de Guillermo Acosta que llegó sobre el primer palo y Marcelo Ortiz le ganó a un estático Bejarano para vulnerar a Daniel Vaca con un cabezazo colocado para desatar la euforia en Tucumán y dejar al equipo del ‘Ruso’ Zielinski a un gol de los penales.

A punto estuvo cerca de aumentar el local con un misil de Leandro Díaz al ángulo izquierdo, que obligó a una enorme estirada de Vaca, pero lentamente la ventaja pareció aplacar a Atlético Tucumán, que confundió paciencia para buscar el segundo con parsimonia.

Mejoró un poco The Strongest con el ingreso del brasileño Barbosa para darle un poco de aire en la mitad de la cancha, y de un centro del recién ingresado no llegó a empujarla Veizaga, libre de marcas por el medio del área chica.

Otro error defensivo del local dejó a The Strongest a tiro de empatar y liquidar la serie, con un pase abierto para la izquierda, por donde entró Bejarano solo, pero Lucchetti, en un anticipo de su noche histórica, le ganó el mano a mano al volante boliviano.

Goles y al punto blanco

En el comienzo del segundo tiempo fue Jair Reinoso el que tuvo su chance para el empate, al escaparse solo por el centro, e incluso eludir al arquero, pero el balón se le abrió en exceso y permitió la recuperación de la defensa.

Atlético Tucumán tomó aviso de lo sucedido y recuperó el control del juego, con los desbordes constantes por la derecha de Lucas Melano, y por esa vía llegó el 2-0, en un envío llovido sobre el área menor que Heredia cabeceó sin problemas ante el indefenso Vaca.

La ventaja convirtió al Monumental José Fierro en un infierno celeste y blanco, y el ‘Decano’ fue en busca del tercero para no sufrir más, pero careció de precisión, chocó contra la resistencia de Vaca, y The Strongest consiguió llegar a la definición desde los once metros.

De hecho, fue el equipo visitante el que empezó mejor, ya que Vaca le atajó el primer remate a Toledo, y The Strongest tuvo la gran chance para quedarse con el boleto en el décimo penal, pero el panameño Rolando Blackburn ejecutó un remate displicente y Lucchetti le dio vida al ‘Decano’ con una atajada solvente.

Sin margen para equivocarse, la llave pasó a manos del equipo albiceleste cuando Marcelo Ortiz convirtió y Lucchetti volvió a mostrar todo su oficio para contener el disparo débil y anunciado de Saúl Torres, y dejar al ‘Decano’ en la tercera fase, con Independiente Medellín en el horizonte cercano y la esperanza intacta de ingresar en la zona de grupos. (12/02/2020)

Fuente: la-razon.com