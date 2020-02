Felcn destruye 29 fábricas de cocaína en Bulo Bulo

En un solo día, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) destruyó 29 fábricas de cocaína y detuvo a un colombiano en la región de Bulo Bulo del trópico de Cochabamba, informó ayer el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

En los operativos realizados el viernes, por 14 patrullas de Umopar, se logró incautar 5.643 litros de sustancias líquidas y 6.415 de sustancias sólidas, además de un arma de fuego tipo salón. La afectación al narcotráfico fue de 348.870 dólares americanos (en Bolivia),

“La lucha contra las drogas no tiene pausa. Estamos haciendo nuestros máximos esfuerzos para acorralar al narcotráfico, pese a que tenemos carencias en tecnología. 14 años hubo piedra libre al narcotráfico, creo que sólo los que eran encontrados sin su carnet del MAS eran detenidos”, dijo el ministro Murillo.

Detalló que se destruyeron dos fábricas en la central 25 de Abril, sindicato 3 de Mayo; 12 en la central Bulo Bulo, sindicato 25 de abril; siete fábricas en la central 25 de Abril, sindicato Guarañón; tres fábricas en la central Bulo Bulo, sindicato Pañaú-Ichilo; cinco en la central Bulo Bulo, sindicato 25 de Mayo, todas en la zona de Bulo Bulo.

Los efectivos antinarcóticos de la Policía, además de las fábricas, destruyeron precursores y decomisaron diversos objetos, entre ellos un rifle.

En otro operativo, ejecutado también la zona de Bulo Bulo, en el sindicato 25 de Abril, se encontró un laboratorio de cristalización y secuestraron 47 litros de cocaína liquida, más de 10 kilogramos en total; un vehículo marca Nissan, además de precursores.

“Esta cantidad de droga, traducida en dosis, serían más de 30 mil, destinadas al consumo de las personas. William P. M. de 54 años es el colombiano detenido”, resaltó Murillo

El Ministerio de Hidrocarburos investiga si la urea producida en la planta de Bulo Bulo de Cochabamba fue o es utilizada como sustancia precursora para la elaboración de cocaína.

SE DARÁN A CONOCER

Resultados de 100 días de trabajo

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que en los próximos días se mostrarán los logros de estos cien días en la lucha antidrogas.

Murillo destacó el trabajo de Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). “Estamos haciendo daño a los narcotraficantes, a los corruptos y a toda la mafia delincuencial. Quiero felicitar a los policías que están a cargo de estos operativos y están dando resultados al país”, dijo el Ministro.

«Hay muchos dirigentes del MAS involucrados»

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reiteró que las elecciones no se realizarán en zonas del país donde no se tenga la presencia policial, e indicó que “muchos” dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) están involucrados en narcotráfico.

“Hay muchos dirigentes del MAS involucrados en el narcotráfico. No todos; los más violentos, que se oponen a que la Policía haga su trabajo”, dijo

El Ministro explicó que existe una minoría que amedrenta a la mayoría de los pobladores del trópico de Cochabamba y que, al impedir la plena presencia de la Policía, esos grupos generan condiciones de violencia que ponen en riesgo la plena convivencia y el estado de derecho.

“Si la Policía no está ingresando a varias zonas, es porque no se quiere forzar, no se busca generar violencia, no se quiere muertos; deseamos que la misma población se dé cuenta de la realidad y rechace a los violentos”, dijo Murillo.

Agregó que, días atrás, se secuestraron 47 toneladas de precursores.