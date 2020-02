Gobierno boliviano prevé que resultado de laboratorio de paciente sospechoso de coronavirus llegue el martes

Cruz prevé que resultado de laboratorio de paciente sospechoso de coronavirus llegue en 72 horas

La Paz, 9 feb (ABI).- El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó el domingo que se prevé que los resultados de los estudios de laboratorio que se le realizaron al paciente sospechoso de tener coronavirus lleguen desde Atlanta en las próximas 72 horas.

«Estimamos que, en estos días, unas 48 horas a 72 horas, vamos a tener ya los resultados para hacer el descarte definitivo, la sintomatología del paciente ha mejorado bastante, también eso nos apoya a que se descarte el tema de coronavirus», informó en una entrevista con la radio Panamericana.

Desde hace días, un joven estudiante de arquitectura se encuentra aislado en una clínica particular, bajo sospecha de haber contraído el coronavirus, tras su arribo al país proveniente de China.

Cruz aclaró, sin embargo, que en tanto no se tengan los resultados del laboratorio de Atlanta se mantiene vigente el protocolo de seguridad y seguimiento de un equipo multidisciplinario que está manejando el caso.

Recordó que el paciente fue sometido a varias pruebas médicas en Bolivia, que dieron positivo para dengue, por lo que recibe el tratamiento correspondiente; sin embargo, dijo que en tanto no se tengan los resultados de los estudios que se realizan en el extranjero no se puede descartar que padezca o no coronavirus.

Agregó que el Ministerio de Salud y las autoridades del área trabajan en reforzar los hospitales para contar con las medidas de seguridad requeridas para atender un caso de coronavirus, en caso de registrarse alguno.

«Descartar alguna susceptibilidad de algunas personas que están hablando de que no estamos preparados para esto. Sin embargo también el equipamiento que corresponde no necesitamos tener una gran infraestructura, más al contrario tenemos que tener lugares donde podemos manejar y aislar a los pacientes probables, sospechosos», complementó.

Detalló que se firmó un convenio con el hospital Agramont, de la ciudad de El Alto, además de hacer el equipamiento que corresponde a los centros de referencia, en coordinación con los ministerios de Gobierno, de la Presidencia, de Comunicación, de Salud y Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA).

«Ese equipo multidisciplinario tiene reuniones permanentes de avaluación para hacer un seguimiento de lo que corresponde la prevención ante un probable brote de coronavirus. La población puede estar tranquila de que estamos manejando bajo los protocolos internacionales, y en constante comunicación con la OPS y la Organización Mundial de la Salud», concluyó.

