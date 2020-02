Google podría estar preparando un servicio de noticias semejante a Apple News+

Google podría estar preparando un servicio por suscripción de noticias similar al que cuenta actualmente Apple a través de Apple News+. Acorde a una información publicada por The Wall Street Journal en base a fuentes cercanas a la operación, Google se encuentra en conversaciones con editores de noticias, perteneciendo muchos de ellos fuera de los Estados Unidos, en especial, de Francias y otros mercados europeos.

De momento las conversaciones se encuentran en fase muy temprana y de momento no se puede asegurar de que vayan a llegar a buen término. Lo que Google está negociando con las diferentes organizaciones de noticias es una tarifa de licenciamiento de contenidos para llevarlos a un próximo servicio de noticias.



Por aora no hay más información al respecto, pero esta situación podría cambiar la relación que hasta ahora ha existido entre Google y las organizaciones de noticias, que si bien han recibido bastante tráfico en sus ediciones digitales, no han recibido ningún dinero por el uso de sus contenidos, una disputa permanente que ha llevado, entre otras cosas, a que en España no se pueda disfrutar de Google News.

Según las declaraciones de Google, incluidas en el propio informe del citado medio, la compañía trata de ayudar a las personas a encontrar un periodismo de calidad, lo que permitirá tener una democracia informada, para lo cual considera necesario para hacer sostenible a la industria de los medios de información.

No es la primera vez que Google trata de acercarse a los editores de noticias, donde de hecho ya cuenta con algunos programas destinados a potenciar el periodismo de calidad. Es obvio que si Apple y Facebook se suben al carro de las noticias, Google no se quiera quedar atrás, y más cuando su filosofía principal es la de tratar de organizar la información mundial.

Habrá que estar atentos a lo que pueda venir de los posibles acuerdos y de la repercusión que pueda generar entre las relaciones Google-medios de noticias, pudiendo marcar un antes y un después en las relaciones.