Jasmine Barrientos denuncia ‘machismo’ y asegura que ella es candidata a Vice por FPV

Chi Hyun dijo que Jasmine Barrientos no presentó todos sus papeles; sin embargo, ella llegó hasta el TSE y aseguró todo lo contrario.

En pleno Tribunal Supremo Electoral se desnudaron las diferencias internas en el Frente Para la Victoria (FPV). Jasmine Barrientos aseguró que ella es la candidata a la vicepresidencia por este partido y que tiene todos los papeles en orden, contrariamente a lo que dijo el candidato a la presidencia por ese partido, Chi Hyun Chung, minutos después de presentar las listas de candidatos.

Barrientos denunció que el «machismo» pretende dejarla sin la candidatura. «La corrupción en el sistema es triste, si no dan un poco más de plata no pasa nada, no soy ninguna yesca pero tampoco estoy para tirar plata para la campaña de otras personas», dijo.

Barrientos insistió en que tiene todos los papeles para el registro de su candidatura, pero que hay «gente dentro del partido que se ha dejado llevar por el machismo (…) Con las mujeres bolivianas no se debería jugar, soy fuerte y voy a llevar adelante mi candidatura».

Es la segunda vez que Chi Hyun tiene problemas con la candidatura a la vicepresidencia. El año pasado la excandidata a la vicepresidencia Paola Barriga denunció que el presidenciable dijo que ella «necesita de un psiquiatra» debido a que él consideraba que tiene «complejo de dueña de casa». Finalmente, Barriga renunció.