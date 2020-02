Justiniano asegura que si la propuesta de Camacho no tiene eco, él seguirá con su candidatura

El candidato a la presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, seguirá con su candidatura, si los otros candidatos no se hacen eco de su propuesta de generar un frente único que impida el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Así de claro fue el jefe de campaña de esta alianza, Jerjes Justiniano.

Hoy, Camacho presentó una carta al Comité pro Santa Cruz poniendo su candidatura en «blanco» y proponiendo que se convoque a una nueva reunión entre los candidatos presidenciales contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Justiniano aclaró, en el programa Asuntos Centrales, que eso «no significa me bajo, no soy candidato, significa sentémonos con total desprendimiento. Sentémonos con la posibilidad de ser candidato o no (…) Sentémonos y veamos la mejor propuesta para el país».

Ante la posibilidad de que no se concrete esa reunión, Justiniano aclaró que si se da esa situación Camacho seguirá siendo candidato, aunque -según dijo- sería «lamentable esa actitud egoísta».

Justiniano dejó claro que la carta no fue consensuada con el candidato a la vicepresidencia por Creemos, Marco Pumari y que más bien es una invitación a que él también deje en «blanco» su candidatura.

«La carta está firmada por (Luis Fernando) Camacho, lo incluye también a (Marco) Pumari para ver si él está dispuesto a un proyecto de unidad en el cual él también ponga su candidatura en blanco», explicó.

«No es que no hubo diálogo, sino que hay cosas que se tiene que plantear sobre la marcha, hay que ver los tiempos y eso no significa ver los cálculos como lo está haciendo la agrupación Juntos al decir ‘somos una gran agrupación con la participación de cinco fuerzas’, siendo que están en tercer lugar», enfatizó.

Por su parte, el jefe de campaña de Juntos, Erwin Herrera, aseguró que esta agrupación ve con buenos ojos el gesto de Camacho, pero dijo que sería bueno saber qué dice Marco Pumari sobre la propuesta de Camacho.

Herrera dejó claro que la candidata a la presidencia Jeanine Áñez no se bajará de su candidatura, porque está en una situación diferente a la de Camacho, toda vez que es quien tiene la mayor probabilidad de vencer al MAS.

Sin embargo, adelantó que esta alianza tiene la «más amplia predisposición de seguir dialogando» con los otros candidatos.

Fuente: Asuntos Centrales