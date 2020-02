La Alcaldía anuncia procesos penales en contra de dirigentes del transporte

Ante la protesta de transportistas, el Gobierno Municipal anunció procesos en contra de los dirigentes por no cumplir con las normas al haber aumentado el número de unidades por línea, sin tener autorización.

El Gobierno Municipal de Santa Cruz salió al paso de la protesta de los transportistas y advirtió con iniciar procesos penales en contra de dirigentes del sector que aumentaron unidades a líneas de micros y trufis sin la debida autorización de las autoridades municipales.

«Vamos a proceder como establece la ley, a procesar por desacato a la autoridad y por violación a la normativa vigente a todos aquellos dirigentes que les han mentido a sus bases», dijo el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera.

Según el funcionario, desde 2017 el Gobierno Municipal ha advertido al sector que no puede cambiar ni aumentar el parque automotor de las líneas sin autorización de la comuna. «Muchas líneas de trufis y micros no se sujetan a las normas. Hay líneas de micros que aumentaron de 40 a 60 y trufis que aumentaron de 80 a más de 140 unidades, y no se detienen (…) Alquilan y venden las líneas, por eso los acusamos de traficantes de líneas», lamentó Ribera.

También aclaró que la semana pasada les dieron 24 horas de plazo para que presenten las autorizaciones, pero ninguna línea cumplió.

Centenares de transportistas se apostaron esta mañana en las oficinas del municipio, ubicadas en la Radial 19, en Parques y Jardines, para exigir que se los tome en cuenta en la nueva Ley de Movilidad Urbana.