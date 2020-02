La dura respuesta del gobernador Gerardo Morales a Vernaci por sus burlas a Jujuy

«Mientras sus antepasados en Buenos Aires bailaban el minué, a nosotros nos mataban a toda una generación», expresó el gobernador de Jujuy en una carta abierta a la conductora radial.

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, respondió esta tarde las declaraciones emitidas esta mañana por la conductora radial Elizabeth Vernaci, quien había dicho que «Jujuy es Bolivia» en su programa en Radio Pop. El primer mandatario jujeño escribió en una carta abierta dirigida a Vernaci: «Repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en que descalifica al Pueblo Jujeño». Además, le exigió a la conductora que se disculpe con la provincia.

En la mañana, la presentadora radial había emitido esas declaraciones al dialogar con su operador que, al parecer, regresaba de vacaciones de la provincia norteña. Entre chanzas y bromas que giraban siempre en torno a la mala decisión que era ir de vacaciones a Jujuy y no, por ejemplo, al caribe, Vernaci había asegurado: «Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir».

Sus declaraciones despertaron el repudio de diferentes usuarios de redes cuando el audio se viralizó y la conductora se convirtió en tendencia en Twitter, al igual que el nombre de la provincia de Jujuy.

En ese contexto, el gobenador jujeño subió a su cuenta de Facebook una «carta abierta a Elizabeth «la Negra» Vernaci y su equipo de radio». Allí, el mandatario arremetió directamente contra la actitud de la conductora: » Repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en que descalifica al Pueblo Jujeño y la Provincia de Jujuy negando su pertenencia a la República Argentina y por ende al pueblo Argentino».

«Me molesta que se rían de nosotros»

A continuación, Morales agregó: » Me molesta mucho que usted y su equipo se rían de nosotros. Debe saber que el Pueblo del Norte (con mayúsculas en el original) fue el que garantizó nuestra independencia para que hoy usted y yo podamos con orgullo decir que somos Argentinos (mayúsculas)».

Luego, el mandatario jujeño nombró otros pueblos del norte argentino y los señala como «artífices del Grito de Libertad de nuestro Pueblo».

Luego, Morales resalta el papel vital de la provincia en el proceso de independencia argentino, ya que a Jujuy le tocó ser «teatro de operaciones de nuestro Ejército y las tropas realistas».

«Es así, señora. que para su conocimiento, mientras sus antepasados en la Ciudad de Buenos Aires bailaban el Minué y se disputaban el poder, a nosotros durante 15 años nos mataban toda una generación de jóvenes que entregaron su vida para que Ud. hoy pueda decir que es Argentina», sentenció el gobernador en el párrafo más picante de su misiva.

Luego, Morales recuerda a la conductora radial que en Jujuy hubo «más de 120 batallas, combates y escaramuzas» y que su capital, San Salvador de Jujuy, «fue invadida 11 veces por el ejército realista, que arrasaba con todo».

«Tuvimos tres éxodos en los que nuestro Pueblo tuvo que entregarlo todo para dejar tierra arrasada el invasor», continúa la carta abierta. A continuación explica que fue el éxodo del 23 de agosto de 1812 el que permitió al General Manuel Belgrano «los triunfos en la batalla de Tucumán y luego de Salta», y que por esa razón, el prócer «legó la Bandera Nacional de la Libertad Civil al Pueblo Jujeño».

«Nos ofende que no sepa esto -agrega la carta-, pero ofende también al Pueblo Boliviano que es un gran Pueblo y que además si no fuera por ellos también Ud. hoy no sería Argentina».

Morales tampoco le dejó pasar a Vernaci el hecho de que haya hecho bromas porque la provincia de Jujuy no tiene mar, al preguntarle a su compañero de trabajo por qué no había ido al caribe. «Es verdad, no tenemos mar, pero lo tenemos todo». Luego de describir todas las bellezas y maravillas que tiene la provincia, el gobernador agrega: «Somos un gran pueblo, que la invito a conocer, porque si Ud. no cooce Jujuy, no conoce la vida».

Luego, el mandatario jujeño refuerza el hecho de que la provincia tiene riqueza cultural con los descubrimientos arqueológicos y apunta a que «tenemos un gran país».

Sobre el final, le dice a la conductora radial: «Creo que solo le falta un poco de humildad y conocimiento. Le exijo que se disculpe con el Pueblo Jujeño y con la Provincia de Jujuy».

La carta completa

CARTA ABIERTA A ELIZABETH «LA NEGRA» VERNACI Y SU EQUIPO DE RADIO

Señora Vernaci repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en que descalifica al Pueblo Jujeño y la Provincia de Jujuy negando su pertenencia a la República Argentina y por ende al pueblo Argentino.

Me molesta mucho y me duele que Ud. y su equipo se rían de nosotros.

Debe saber Sra. que el Pueblo del Norte fue el que garantizó nuestra independencia para que hoy Ud. y yo podamos con Orgullo decir que somos Argentinos.

Efectivamente Jujeños, Salteños y Tucumanos entre otros compatriotas del Norte, y Mendocinos y Cuyanos, fuimos los artífices del Grito de Libertad de nuestro Pueblo.

Pero especialmente a Jujuy le tocó un rol que a ninguna otra Provincia, porque fue justamente nuestro territorio el que fue tomado como teatro de operaciones por nuestro Ejército y las tropas realistas. Es así Sra. que para su conocimiento mientras sus antepasados en la Ciudad de Buenos Aires bailaban el Minué y se disputaban el poder, a nosotros durante 15 años nos mataban toda una generación de jóvenes que entregaron su vida para que Ud. hoy pueda decir que es Argentina.

Durante los quince años que duró la guerra desde 1810 hasta 1825 hubieron en Jujuy mas de 120 Batallas, combates y escaramuzas. Salvo el Combate de San Lorenzo le pido me recuerde cuantas batallas y combates se dieron en tierra donde hubieran participado sus antepasados porteños.

Jujuy y en particular su Capital, San Salvador de Jujuy, fue invadida 11 veces por el Ejército realista que arrasaba con todo: familias completas, personas, civiles, ganado, alimento etc. Tal vez pueda Ud. informarme, porque no lo sé, cuánto perdieron sus antepasados porteños en la gesta.

Tuvimos tres Éxodos en los que nuestro Pueblo tuvo que entregarlo todo para dejar tierra arrasada al invasor. Particularmente, por si no lo sabe, fue el Éxodo Jujeño del 23 de Agosto de 1812 el que permitió al Gral. Manuel Belgrano los triunfos en la Batalla de Tucumán y luego en la de Salta. Por esa razón el propio Manuel Belgrano el 25 de Mayo de 1813 legó la Bandera Nacional de la Libertad Civil al Pueblo Jujeño en reconocimiento por el esfuerzo y su lucha. El original de la misma se encuentra en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.

Nos ofende que no sepa esto y que niegue nuestra condición de Argentinos, pero ofende también al Pueblo Boliviano que es un gran Pueblo y que además si no fuera por ellos también, Ud. hoy no sería Argentina. Para que sepa el Pueblo Boliviano luchó mas que sus antepasados porteños para que hoy seamos Patria.

Es verdad no tenemos Mar, pero lo tenemos todo. Tenemos magia, diversidad, más de 300 comunidades indígenas, tenemos 10.000 años de interculturalidad en nuestra Quebrada de Humahuaca que fue reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Tenemos el Cerro de Siete Colores en Purmamarca, las Salinas, el Hornocal y tantas otras bellezas naturales. Y por sobre todo, somos un gran pueblo, que la invito a conocer, porque si Ud. no conoce Jujuy no conoce la vida.

Para su información, científicos del Conicet descubrieron una momia de 8.770 años de antigüedad en la localidad de Barrancas en las Salinas donde hay más de 40 sitios arqueológicos, de los cientos que hay en mi Provincia que reafirman nuestra riqueza cultural.

Pero no quiero entrar en comparaciones, tenemos un gran país del que estoy orgulloso, y estoy seguro que Ud. lo está de su tierra.

Creo que solo le falta un poco de humildad y conocimiento.

Le exijo que se disculpe con el Pueblo Jujeño y con la Provincia de Jujuy.

Atte.

GERARDO MORALES

Gobernador de Jujuy

