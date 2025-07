Agenda informativa: el TSE debe definir si Jaime Dunn continúa en la carrera electoral

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 1 de julio

– El TSE definirá la situación de Jaime Dunn en esta jornada

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tratará el caso de Jaime Dunn en las próximas horas; su presidente interino, Óscar Hassenteufel, indicó que la Sala Plena iba a reunirse lunes o martes para analizar el trámite que Jaime Dunn presentó el miércoles tras asegurar que cumplió con todos los requisitos. Como no lo hizo la pasada jornada, se prevé que este martes los vocales electorales tomen una definición sobre el caso del analista económico que es candidato por Nueva Generación Patriótica (NGP). El ente electoral tiene en sus manos el informe de la Contraloría General del Estado (CGE) sobre el caso Dunn, documento clave para definir el futuro de su candidatura presidencial. El economista asegura haber cumplido con todos los requisitos exigidos, incluida la solvencia fiscal que emana la CGE. El TSE también pidió un informe a la Alcaldía de El Alto, pero la decisión fue criticada, porque el documento requerido es el documento que expide la Contraloría.

– El OEP publica la lista de inhabilitados para votar en las presidenciales

Este martes el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) publicó las listas oficiales de las personas inhabilitadas para votar en los comicios presidenciales programados para el 17 de agosto venidero. En todo el país hay un total de 409.627 ciudadanos que no podrán emitir su voto por motivos como no haber participado en una anterior elección o no cumplir con su mandato si fue elegido jurado electoral. Empero, desde esta jornada hasta el venidero viernes 4, aquellas personas que consideren que su inhabilitación no corresponde, pueden ejercer su derecho al reclamo ante los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) y las direcciones departamentales del Servicio de Registro Cívico (Serecí). Asimismo, los bolivianos en el exterior podrán formular sus reclamos mediante la página web habilitada por el TSE o en los consulados en Argentina, Brasil, Chile y España. Verifique si está habilitado en la aplicación Yo Participo: https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin, o en la página web del TSE: https://www.oep.org.bo/elecciones-generales-2025/nacional-2025.

– La Asamblea Legislativa de Chuquisaca no puede elegir a gobernador interino

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca no puede elegir hasta la fecha al reemplazante interino del gobernador Damián Condori, quien está internado en un hospital de tercer nivel de Sucre por un accidente que sufrió hace doce días. No existe consenso entre los asambleístas del oficialismo y de la oposición dominada por una mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene una bancada de 14 personas, pero que enfrenta divisiones internas. La pasada jornada nuevamente estuvo marcada por la tensión y el enfrentamiento; en virtud de ello, la directiva del ente deliberativo estudia convocar a una sesión fuera de Sucre. La tarde del lunes, al igual que el pasado viernes, un grupo de personas afines a la agrupación de Condori, Chuquisaca Somos Todos (CST) irrumpieron en el hemiciclo, para impedir que se elija a uno de los asambleístas del MAS. La Policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para retomar el control de ese lugar, pero la sesión tuvo que ser suspendida.

– Bolivia acorta el esquema de vacunación contra el sarampión

El Ministerio de Salud determina reducir el tempo de aplicación de la vacuna contra el sarampión para proteger más a la niñez. El esquema regular de vacunación contra el sarampión, consta de dos dosis, la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses de edad, pero en el país, por la emergencia sanitaria, se aplicará la segunda dosis un mes después de la primera para una protección más rápida. La primera dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) se administra al año de vida. La Dirección General de Epidemiología recuerda que la vacunación es la medida más efectiva contra el sarampión, disponible sin costo en todos los centros de salud del país. La vacuna brinda una protección del 99% siempre que se completen las dos dosis. Por ello, los padres deben llevar a sus hijos al cumplir el primer año y asegurar la segunda dosis. Si un niño menor de 5 años recibió solo la primera dosis, aún puede completar su inmunización.

– En Santa Cruz vacunan a niños hasta los 10 años

En Santa Cruz se amplía el rango de edad para la vacunación contra el sarampión con las 100.000 vacunas que llegaron el sábado, por ello, las autoridades de salud de ese departamento determinaron ampliar la inmunización hasta niños de 10 años. La vacuna se aplicará a los niños hasta los 9 años, 11 meses y 29 días; es decir, un día antes de que cumplan 10. El país enfrenta una emergencia nacional por la epidemia de sarampión que afecta principalmente a tres departamentos Santa Cruz, el más afectado, con 71 casos hasta la fecha, además de La Paz y Potosí. Ante ello, se reforzó la vacunación en centros de salud de todo el país. Los responsables de salud cruceños piden a los padres llevar a sus hijos a vacunarse habida cuenta que ya están en período de descanso pedagógico. En el caso de Santa Cruz, el más afectado por los contagios, los menores de 12 años son los más afectados.

– Cierra la fase de octavos del Mundial de Clubes con sorpresas

El Real Madrid y la Juventus, además del Dortmund contra el Monterrey completan la llave de los octavos de final de la Copa mundial de clubes que se disputa en Estados Unidos. La pasada jornada, contra todo pronóstico, dos equipos europeos fueron despachados de la competencia. El brasileño Fluminense derrotó al subcampeón de la Champions League por 2-0 en los 90 minutos de juego; además, el principal batacazo se registró cuando uno de los favoritos, el Manchester City, cayó ante el Al Hilal, por 3-4 en tiempo de adición. Sólo quedarán en pie 8 de los 32 equipos que disputan este inédito torneo de la FIFA. Los encuentros de cuartos de final se disputarán el 4 y el 5 de julio, las semifinales se librarán el 8 y el 9 de julio y la gran final de Nueva York, el domingo 13 de julio. Hasta el momento, aseguraron su pase a los octavos de final tres equipos europeos, dos sudamericanos y un asiático. En esta jornada clasificará otro europeo y se definirá si pasa un club alemán o un mexicano.