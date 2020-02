Lanchipa se acoge al silencio en su declaración dentro del juicio de responsabilidades

El Fiscal General Juan Lanchipa se acogió al derecho al silencio en la audiencia a la que fue citado en la Comisión de Ministerio Público y Defensa legal del Estado, en el marco del pedido de juicio de responsabilidades que fue admitida en su contra.

El fiscal Lanchipa dijo que no declarará porque la denuncia «está mal planteada y no tiene claridad», además que «no se cumplieron con las formalidades. No hay ratificación de la denuncia y no están los denunciantes, el abogado Jorge Valda ni la Defensora del Pueblo».

Su abogada manifestó por su parte que se presentaron recursos de actividad procesal defectuosa, pero la presidenta de la Comisión, Mireya Montaño le recordó que esos recursos deben ser abordados por la comisión de Constitución.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Lanchipa fue denunciado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, en el marco de una denuncia presentada por ciudadanos bolivianos mediante la Defensoría del Pueblo.

Además enfrenta otro proceso por las investigaciones en el caso de sedición y terrorismo que se le sigue al expresidente Evo Morales, en las que se observó una supuesta retardación.

Fuente: El Deber