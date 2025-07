Santa Cruz, la flor de la cooperación regional entre China y Bolivia

Wang Huijun/Cónsul de China en Bolivia

Un día como hoy, un 9 de julio de hace 40 años (1985), China y Bolivia establecieron relaciones diplomáticas. A lo largo de estos años, independientemente de las turbulencias en la situación internacional y de cambios de gobiernos, ambas naciones no solo se han tratado como amigas, hermanas y socias, han consolidado y profundizado la confianza política mutua y han cosechado resultados fructíferos en su cooperación práctica, tanto en lo económico, comercial, aeroespacial, cultural y educativo. En organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, han desempeñado juntos un papel importante en los asuntos globales.

China siempre ha apoyado a Bolivia en la implementación de una estrategia de desarrollo nacional independiente y ha apoyado a las empresas chinas a participar en las obras de infraestructura boliviana. Bolivia se adhiere al principio de Una Sola China, participa en la Franja y la Ruta, respondiendo a las iniciativas de desarrollo global, seguridad global, civilización global de China, con el fin de construir un mejor futuro compartido entre China y el mundo, especialmente con América Latina y el Caribe. Entre ellos, la cooperación regional es, sin duda, un capítulo brillante. Santa Cruz se ha convertido en la beneficiaria pionera de la cooperación regional práctica entre China y Bolivia.

El hermanamiento entre provincias y municipios forjan lazos de amistad. El Departamento de Santa Cruz y su capital contrajeron hermanamiento con la Provincia de Sichuan y su capital Chengdu en 2021 y 2018 respectivamente. Ambas partes han mantenido intercambios amistosos y cooperación práctica en distintas áreas como agricultura, economía, comercio, música y cultura, así como las visitas de delegaciones gubernamentales.

En 2017, una delegación de la Asociación de Amigos de China (Santa Cruz) visitó China. En 2018, el gobernador Rubén Costas visitó Sichuan y asistió a la 17ª Expo Oeste de China. En 2019, los asambleístas realizaron visitas recíprocas, y un grupo del Palacio de la Juventud de Chengdu participó en la «Semana de la Cultura China» en Santa Cruz. Durante la epidemia, Sichuan y Chengdu proporcionaron insumos médicos a Santa Cruz, y las vacunas chinas salvaron la vida de muchos cruceños. Cada vez que Bolivia sufre desastres naturales como incendios forestales China siempre ayuda con donaciones para combatirlos. En 2025, Santa Cruz de la Sierra establece un hermanamiento con Guangzhou, y se convirtió en la única ciudad boliviana con doble hermanamiento en China.

La complementariedad brinda oportunidades para que ambas partes compartan los frutos del desarrollo. La dotación de los abundantes recursos de Santa Cruz y el enorme mercado chino se complementan mutuamente. Santa Cruz es el principal puerto de comercio bilateral. Las exportaciones de Bolivia a China amentaron de $us 300 millones en 2020 a $us 1.720 millones en 2024, un aumento del 573% en cuatro años. En 2024, Bolivia exportó un total de $us 492 millones en carne de res cruceña a China. En abril de este año, se envió a China el primer lote de 25 toneladas de semillas de chía producidas en Santa Cruz, departamento que pronto contará con la posibilidad de exportar sorgo, menudencias de res, cuero vacuno crudo y otros productos hacia China. Los productos industriales ligeros chinos de alta calidad y bajo precio han enriquecido el carrito de compra de los cruceños, y los vehículos eléctricos chinos están entrando a miles de hogares bolivianos a través de Santa Cruz.

Los proyectos de cooperación bilateral benefician a la población de Santa Cruz. Como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el complejo siderúrgico Mutún, diseñado y construido por empresas chinas, está finalizando, y está realizando una producción integral desde el mineral de hierro hasta los productos finales de acero, convirtiéndose en un orgullo de la industrialización de los recursos de Bolivia en beneficio directo para el pueblo boliviano y especialmente a Santa Cruz, que es sede del proyecto. Las carreteras, los molinos de aceite y otros proyectos construidos por empresas chinas han ayudado a consolidar la posición de Santa Cruz como centro económico de Bolivia.

La ventaja de la capacidad productiva de China está impulsando la industrialización de Santa Cruz. El proyecto siderúrgico Minxin con inversión extranjera directa (FDI) hecho por una empresa privada china en 2019, ha sido un éxito en Warnes, creando más de 300 empleos y convirtiéndose en un importante contribuyente al fisco. Por otro lado, los residentes chinos han establecido más de 10 pequeñas y microempresas industriales en Santa Cruz. En el último año, numerosas empresas chinas llegaron a Santa Cruz en busca de oportunidades de cooperación.

Las celebraciones por el 40º aniversario de relaciones bilaterales permitieron a los cruceños vivir maravillosas experiencias culturales chinas. En el primer semestre de este año, la Compañía de Ópera Wu realizó dos presentaciones en Santa Cruz, y el «Festival de los Faroles» permitió a los cruceños experimentar de cerca las tradiciones chinas del Festival de Primavera en la Mazana Uno. Además, se organizó el Encuentro Poético Chino-Boliviano en el marco de la Feria Internacional de Libro Santa Cruz, el Seminario “Perspectivas de Integración entre Santa Cruz y China, una visión desde la región hacia la iniciativa de La Franja y La Ruta” y el Encuentro de Intercambio Periodístico entre miembros destacados de la prensa cruceña y de medios de comunicación chinos. Las mujeres chiquitanas aprendieron a preparar comida china en el Centro de Producción de San Rafael construido por la empresa China State Construction. Los niños del Colegio Don Bosco aprendieron kung fu, y más de cien mujeres recibieron capacitación en gastronomía china, algunas de las cuales ya emprendieron sus propios negocios. Los intercambios aún no han terminado, en septiembre, un grupo de artistas de Sichuan visitará Santa Cruz.

Aún existe mucho potencial para los intercambios y la cooperación regional entre Santa Cruz y China, ya que Santa Cruz es conocida por ser una región emprendedora, audaz, burisera, cosmopolita y hospitalaria. Este nuevo periodo de relaciones entre China y Bolivia a partir de ahora, China da la bienvenida a Santa Cruz para convertirse en un futuro centro de cooperación regional, que profundice aún más la amistad tradicional, la confianza mutua y estratégica y amplíe la cooperación mutuamente beneficiosa.

Principalmente, China invita a Santa Cruz a participar activamente en los cinco grandes programas de mayor cooperación, que aspiran a la unidad, el desarrollo, civilización humana, paz y acercamiento de los pueblos entre China y América Latina. También haremos los esfuerzos desde este consulado general para que más estudiantes cruceños aprovechen las becas del gobierno chino, que más profesionales visiten China para participar en seminarios y formaciones, y establezcan programas sociales “pequeños pero hermosos” en Santa Cruz.

En segundo lugar, la cooperación regional, que se vio brevemente interrumpida por la pandemia de Covid-19, misma que debe reanudarse lo antes posible. Sichuan y su capital Chengdu, y la ciudad de Guangzhou acogerán de brazos abiertos a cruceños de todos los ámbitos tanto para visitar como para hacer negocios, amplíen su cooperación y profundicen su amistad. Las celebraciones no terminan aquí, se prevé en septiembre la visita de un grupo de artistas de Sichuan a Santa Cruz.

En tercer lugar, continuar expandiendo la cooperación económica, comercial, científica y tecnológica. China está abierta a más productos «Hechos en Santa Cruz». China promoverá más inversiones y tecnologías chinas participando en el desarrollo verde y sostenible. En septiembre, el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) organizará la participación de empresas chinas en la Expocruz 2025, con un pabellón nacional por primera vez.

En cuarto lugar, la cooperación cultural y educativa debe convertirse en un nuevo pilar de cooperación. Santa Cruz, el departamento más grande de Bolivia, que cuenta con ricos recursos de educación superior y profesionales se está convirtiendo en un centro cultural de Bolivia, lo que brinda a ambas partes oportunidades de ampliar su cooperación cultural y educativa. China da la bienvenida a los grupos culturales y a los artistas cruceños que deseen viajar a China, y al mismo tiempo, se traerá a Bolivia más programas culturales de alta calidad. Antes del final de julio se inaugurará un ciclo de cine chino en Santa Cruz.

El Consulado General de China en Santa Cruz, como siempre, continuará promoviendo y apoyando a Santa Cruz para que se convierta en el epicentro de la práctica del entendimiento y la cooperación de beneficio mutuo entre los pueblos de China y Bolivia. Nuestro mayor deseo: ¡Que florezca el árbol dorado de amistad entre ambos pueblos heroicos!