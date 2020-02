Murillo a Lanchipa: “Tiene que limpiar su nombre y limpiar las fiscalías de distrito”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió hoy al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, realizar una “purga” en el Ministerio Público y así “limpiar su nombre”.

En conferencia de prensa, Murillo señaló que como Ministro no se siente satisfecho con el trabajo del Ministerio Público y solicitó a Lanchipa cumplir sus funciones y despedir a los “malos fiscales”, los mismos que, dijo, “fueron puesto a dedo” por el anterior Gobierno.

“Como Ministro de Gobierno no me siento satisfecho por el trabajo que hace el Ministerio Público en el departamento de La Paz. No hay dudas que hay lunares azules en todo lado, se han beneficiado estos fiscales puestos a dedo. Tiene que hacer que se saque a los malos fiscales, dan inseguridad a los bolivianos”, dijo.