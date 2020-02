Murillo en acto policial: ‘No permitimos que esto vuelva atrás, estoy dispuesto a dejar mi vida en el camino’

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, volvió a destacar el papel que jugó la Policía Boliviana en las movilizaciones que terminaron con la dimisión de Evo Morales. Dijo que ahora no están subordinadas a un partido político.

En un acto de imposición de grados a nuevos generales de la Policía, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, volvió a destacar el papel de los policías en la movilización que acabó con la caída de Evo Morales y los llamó, al igual que a las Fuerzas Armadas, a “no permitir que esto vuelva atrás, yo estoy dispuesto -dijo- a dejar mi vida en el camino”.

Una vez el Senado aprobó el ascenso a Generales en la Policía, este martes se realizó el acto oficial de imposición de los grados, entre ellos al comandante de la institución, Rodolfo Montero. En su intervención, Murillo aseguró que la Policía ahora no está subordinada a un partido político, en alusión al MAS, que estuvo en el poder por cerca de 14 años y que ahora terciará en las elecciones del 3 de mayo.

“Por favor no permitan que esto vuelva atrás (el proceso de recuperación democrática), yo estoy dispuesto a dejar mi vida en el camino”, demandó Murillo y añadió que ahora Bolivia es un ejemplo porque muchas personas extranjeras, sin identificarlas, felicitan al país y preguntan “qué han hecho para liberarse tan pronto de un régimen que los tenía asfixiados?”.

La Policía se amotinó y aceleró los acontecimientos que acabaron, el 10 de noviembre, con la dimisión de Morales, quien ahora se encuentra asilado en Argentina. El motín llegó a agravar la crítica situación que se vivía con un prolongado paro cívico y denuncias de fraude electoral en las justas de octubre, pero la sugerencia de los militares de dimisión terminó de configurar el escenario de la renuncia.

Para Murillo, ahora la Policía vive un momento de transformación ya que 14 años estuvo subordinada a un partido político, el MAS.

“Siempre se los reprocho por haber permitido aquello y también les agradezco por haber sido parte de la libertad del pueblo de Bolivia, nunca más tiene que volver ningún policía ni militar a subordinarse a un partido político, a lo único que tienen que subordinarse es a su patria, a la Constitución, a su familia y por supuesto a Dios”, exigió.

Aprovechó la ocasión para destacar el trabajo en la lucha contra el narcotráfico y advirtió que implica riesgos porque se tocan muchos intereses.

“Quiero felicitar a los generales, a la Policía Nacional y a esas valerosas mujeres que no saben si sus esposos van a volver, es dura la lucha que estamos llevando todos, vale la pena?, por supuesto. Vale la pena que uno de nosotros no vuelva a su casa, por supuesto que vale la pena porque el que uno no haya vuelto a casa ha garantizado que haya seguridad, ha garantizado que nadie lo pisotee más, defendamos la democracia que es lo único que tenemos”, sostuvo.

La Razón Digital