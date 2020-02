Niegan acción de libertad de Gustavo Torrico en audiencia

viernes, 07 de febrero de 2020 · 13:49

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La justicia negó la acción de libertad para el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, que es investigado por los delitos de sedición, terrorismo e incitación pública a delinquir.

«Lo que pasa es que se toma en serio un montón de hechos y dichos que no ha sido ciertos. Sobre un recorte periodístico en el que la Fiscalía ni siquiera presenta todo el audio de un debate; yo no he hecho declaraciones, yo he hecho opiniones públicas», sostuvo Torrico tras salir de su audiencia.

Sin embargo, el asambleísta afirmó que continuará con el procedimiento correspondiente ante la justicia. «Vamos a seguir el procedimiento, somos respetuosos de lo que dice la sala constitucional. Nos hemos apersonado el 23 de diciembre y por lo mismo se saca una aprehensión el 26 (del mismo mes)», indicó.

Al ingresar a la audiencia, Torrico denunció que en Bolivia se «penaliza» la opinión y la libre expresión. «Que quede claro que en esta ‘democracia’ se penaliza la opinión y la libre expresión».

El abogado defensor de Torrico, Eusebio Vera, aseveró previamente que presentaron al menos dos memoriales en los que solicitaron ser notificados por la justicia; sin embargo, no recibieron respuesta alguna por parte de la Fiscalía.

«Hemos detectado varias irregularidades partiendo de la existencia de varios memoriales que Torrico ha presentado ante la Fiscalía (…). Consiguientemente, esta notificación ha sido realizada de manera errónea y ha dado por bien hecho el señor fiscal», argumentó Vera.

Torrico fue aprehendido ayer por la mañana en su domicilio ubicado en la zona de los Almendros, en la zona Sur de La Paz. El asambleísta es investigado por los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e incitación pública a delinquir.

El asambleísta del MAS fue notificado en dos ocasiones para brindar declaraciones ante el Ministerio Público, pero no asistió, según el Ministerio Público.

