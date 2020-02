Sectores cívicos esperan que el TSE inhabilite a Evo a fin de evitar paro

Carmela Delgado Quispe H / Santa Cruz

El paro cívico indefinido de 21 días que terminó con la salida del Gobierno de Evo Morales, después de 14 años, todavía está fresco en la memoria de la gente. Por eso los sectores dan un voto de confianza a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes de impulsar nuevamente esta medida. La noche del jueves, la Asamblea de la Cruceñidad determinó que habrá paro cívico indefinido si los vocales habilitan a Evo Morales como candidato a primer senador por el departamento de Cochabamba.

Omar Rivera, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales, señala que el ciudadano está observando el actuar de los vocales y hay mucha esperanza de que lo hacen enmarcados a la Constitución y las leyes. “En este momento no hay manipulación, no hay politización, confiamos en los vocales. Si afecta los intereses nacionales y del pueblo boliviano, y si hay irregularidades e ilegalidades, creo que el Comité pro Santa Cruz y el pueblo tendrán toda la razón de tomar las calles y asumir nuevamente un paro, pero por ahora tenemos que esperar la respuesta del Tribunal Supremo Electoral, que sabemos que no se va a equivocar”, apuntó.

En esa misma línea el dirigente de la Federación Departamental del Comercio Minorista, Róger Labardens, manifestó que “hay un TSE probo” que se encargará de ver la cuestión legal y ellos dirán si es legal su incorporación o no. “No es tan fructífero decir: vámonos a la pititas, porque nos da la gana, porque ahora se trata de que el TSE vea una cuestión legal; mientras que antes hubo un fraude tremendo en las elecciones del 20 de octubre y no había independencia de poderes. Después de que se pronuncien, vamos a hacer un análisis profundo”.

El sector transporte, a la cabeza del dirigente Aldo Terrazas, que está en la lista de candidatos de Comunidad Ciudadana, señala que hay que hacer una evaluación más profunda, porque un nuevo paro perjudica a todos, pero confían que la institución electoral será lo más imparcial posible. “En este momento no hemos considerado evaluar ese tema, pero pensamos que es una estrategia de parte del Comité Cívico. Creemos que hay que esperar que se pronuncien los vocales, porque ha entrado otro tipo de gente a conducir el órgano electoral, aunque siempre va a estar la duda, consideramos que estas autoridades son más imparciales y tenemos que empezar a confiar porque estamos en un proceso donde tiene que funcionar la moral de los ciudadanos y los políticos”.

Henry Montero, expresidente del Colegio Médico cruceño y candidato a senador por Creemos, dijo que ese sector es miembro del Comité, por lo tanto acata las determinaciones. “Siempre hemos estado en la lucha, por eso en caso de incumplimiento, todos los profesionales y la población nos tenemos que movilizar”, dijo.

