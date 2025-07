Crisis de combustibles: Empresaria del transporte María Eugenia Montaño se ‘arrepiente en el alma’ haber votado por Luis Arce

Advierte sobre un inminente colapso del transporte pesado en Bolivia y denuncia la falta de sinceridad del Gobierno sobre la escasez de carburantes.

eju.tv / Video: Wara TV

Ante la agudización de la escasez de diésel y gasolina en el país, la máxima representante del sector del transporte de pasajeros nacional e internacional, María Eugenia Montaño, cuestionó al gobierno de Luis Arce por haber ocultado la gravedad de la crisis energética que ahora amenaza con paralizar al país; asimismo, en un arranque de sinceridad, la empresaria reconoce haber votado por el ahora mandatario, hecho del cual se arrepiente ‘todos los días’.

El transporte de pasajeros interdepartamental e internacional vive una situación dramática por la falta de carburantes, insumo esencial para desarrollar sus tareas cotidianas, lo que provocó que solamente el 20% de sus vehículos trabaje, debido a que el 80% restante duerme días en las estaciones de servicio a la espera de cargar el diésel; por ello, ese sector está prácticamente al borde de una quiebra técnica. La situación ya ha provocado despidos, venta de buses y la determinación de algunas empresas de abandonar el país.

“Me arrepiento en el alma, todos los días, de haber votado por Arce Catacora”, expresó Montaño con indignación. “Señores, va a llegar un momento que no vamos a tener ni una gota de diésel y ustedes se van a ir en quiebra. ¿Por qué no nos han dicho eso? Yo les digo, con todo el dolor de mi corazón, no hay solución” sentenció, para luego lamentarse porque “nos vendieron una mentira, nos hicieron creer que todo estaba bajo control, nunca nos dijeron la verdad”.

Foto: captura de pantalla

Montaño, una de las empresarias más reconocidas del sector transporte interdepartamental, anunció que empezará a vender parte de su moderna flota de buses debido a la inviabilidad de seguir operando en un contexto sin garantías. “Tengo buses cero kilómetros que, lastimosamente, los tengo que vender al Paraguay, estamos buscando otros mercados como Panamá. Estamos queriendo vender los buses porque tenemos que pagar las deudas”, explicó.

La propietaria de una de las flotas de buses más grandes del país arremetió contra la actual gestión por haber ocultado la situación real de la crisis energética en el país, porque de esa manera los empresarios del sector hubiesen tomado determinaciones ante la contingencia que se avecinaba; empero, el gobierno más allá de reconocer la gravedad del escenario, primero minimizó el tema y luego apeló a excusas para no revelar el impacto real del problema.

Ese es uno de los aspectos que más molestó a Montaño, la ‘falsa esperanza’ generada por las autoridades gubernamentales en sucesivas reuniones con el sector transporte. “Nos reunimos unas 50 veces con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Solo promesas. Firmamos papeles, nos dijeron que ya estaba llegando el combustible. Nunca nos dijeron que no había dinero”, reclamó María Eugenia Montaño.

Foto: captura de pantalla

“Nunca nos dijeron la verdad. Y si tú me das mala información, se supone que vas a tomar malas decisiones; porque ante una información buena, tomas buenas decisiones. Nosotros si hubiéramos sabido esto, nos hubiéramos guardado diésel, hubiéramos visto otra forma para achicar la empresa, para ver algo, para que toda la gente no se levante en la mañana y diga ya no tienes trabajo, pero nunca nos dijeron la verdad; recién hace unos cuatro o cinco días nos ha dicho no hay plata, no puedo hacer nada”, reclamó.

Asimismo, cuestionó el receso parlamentario en uno de los momentos más complicados que vive el país, porque se van en el momento que se necesita la aprobación de créditos que puedan dinamizar la economía nacional. Lamentó que la clase política no piense en el grueso de la población que sufre el rigor de la crisis económica, la cual tiene un responsable: el presidente del Estado por quien voto y ahora ‘se arrepiente en el alma’.

“Yo voté por Arce, porque yo soy administradora de empresas, sé de la economía, entonces cómo no voy a votar por un colega que sé que lo va a hacer bien, que sabe los principios de la economía, sabe cómo administrar, sabe cómo hacer un costo, sabe cómo llegar al punto de equilibrio, cómo tener un estado de resultados. No pues, ¿cómo no voy a votar por una persona así? ¿Cómo no? Yo voto por este, este es el que va a ganar dije. Y nos equivocamos”, reconoció.