Todos los secretos de Pablo Escobar que reveló Popeye y por qué mató a la mujer que ambos amaban

“Entendí que tenía que matarla. Él me trataba con cariño, pero era el patrón de patrones. Las órdenes no se discutían. Yo la quería con toda mi alma, pero me sentí usado. Ella me enamoró para vengarse de Pablo. ;e estaba utilizando para llegar a él. Cuando me Pablo me muestra las pruebas y me dice “¿Qué hacemos?”, yo er aun homvbre de causa. Y sabía que me mataban a ella o a mí. Y preferí que fuera ella» dijo Popeye sin conmoverse a Infobae.