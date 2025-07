“El Gobierno juega a la ruleta rusa”: diputada Campero alerta sobre riesgo financiero por contratos de litio

La diputada Campero advierte que la vinculación con Rosatom, empresa sancionada internacionalmente, pone en riesgo el sistema financiero boliviano.

Naira Menacho

Foto: Red Uno de Bolivia.

Fuente: Red UNO

Aunque la Comisión de Economía Plural dictó un cuarto intermedio sin fecha para tratar los contratos de litio, la polémica sigue vigente. La diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, denunció en el programa Que No Me Pierda que Uranium One Group es una subsidiaria de Rosatom, empresa sancionada por Estados Unidos y Reino Unido, lo que podría acarrear sanciones contra el sistema financiero boliviano.

“El contrato que se pretende firmar con Uranium One Group es con una subsidiaria de Rosatom, una empresa sancionada por Estados Unidos y Reino Unido. Existe una orden ejecutiva que sanciona a Rosatom y sus filiales, lo que puede afectar directamente al sistema financiero de Bolivia”, afirmó Campero.

La legisladora advirtió que esta situación podría tener consecuencias graves, incluso provocar que Chile cierre sus puertos para Bolivia por evitar vincularse con empresas rusas.

“El Gobierno está jugando a la ruleta rusa, poniendo en riesgo a los bolivianos, nuestro litio y, sobre todo, al sistema financiero. No se trata solo de los contratos o de la empresa involucrada, sino del riesgo financiero por las sanciones internacionales contra Rosatom”, subrayó.

Campero añadió que Rosatom fue constituida recientemente en Bolivia con un capital de Bs 450.000 y aclaró que su actividad principal no es la extracción de litio, sino la explotación de tierras raras.

