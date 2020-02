Tres impugnaciones en puerta contra Evo y el MAS argumenta el DDHH de su líder

El senador Ortiz, el candidato Tuto Quiroga y el director del Fondo Indígena Rafael Quispe observan a Morales por incumplir el requisito de residencia. Los cívicos piden al TSE vetar la postulación.

Evo Morales durante un anterior congreso del MAS. Foto: ABI

Erika Segales / La Paz

Al menos tres impugnaciones están en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en busca de inhabilitar a Evo Morales. El MAS argumenta que el derecho político del exmandatario está resguardado por las normativas que se basan en los derechos humanos (DDHH).

El TSE observó la candidatura de Morales por el incumplimiento de tres requisitos. Según el formulario de verificación de documentos, el político no presentó el certificado de nacimiento original actualizado ni el certificado original del padrón biométrico y tampoco su declaración ante un notario de Fe Pública que certifique el cumplimiento del requisito inherente a la residencia, entre otros.

La vocera del partido azul, Marianela Paco, negó que se haya observado la radicatoria de Morales. “En las listas que se han publicado de las observaciones e inhabilitaciones en ninguna hay una observación a la residencia. Lo que pide el TSE en el caso de Evo Morales es el certificado de nacimiento, el Rejap y también el número de contacto”, afirmó.

El senador de UD Óscar Ortiz anunció ayer que en caso de que el expresidente -una vez subsanadas las observaciones- sea habilitado, impugnará su candidatura por incumplir la radicatoria. “Apenas se abra el periodo de impugnaciones estaremos presentando la impugnación. Por un lado, Evo Morales no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes, pero tampoco es un candidato que merezca estar en el Senado para refugiarse de todos los abusos que cometió. Él no reside en el país”, dijo Ortiz.

El lunes, Jorge Tuto Quiroga, candidato a la Presidencia por Libre 21, también advirtió con impugnar la candidatura de Morales, porque en su condición de asilado no puede inmiscuirse en la política del país del que salió.

“El TSE no puede bajo ningún concepto habilitar a una persona que no vive acá desde noviembre y que tiene asilo en dos países. Al ser jefe de campaña de un partido y anotarse de senador en una contienda electoral Evo Morales viola flagrantemente las convenciones internacionales sobre el refugio y asilo político”, señaló.

El director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, presentó ayer ante el TSE un memorial para demandar la inhabilitación de Morales por no cumplir con dos requisitos y por supuestamente ser responsable de “hechos de terrorismo” poselectorales .

“Postulan a Evo Morales como primer senador por Cochabamba, cuando él no reside en dicho departamento, además no cumple con otros requisitos establecidos en la Constitución que lo habiliten, no habla idioma originario (…). Además manteniéndose en el poder, de forma reelecta, argumentando que es su ‘derecho humano’ ocasionó terrorismo de Estado”, se lee en el memorial.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, presentó ayer una carta al TSE en la que argumenta que la candidatura de Morales incumple los requisitos establecidos por la Constitución en el artículo 149.

“Para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con dieciocho años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente”, se lee en el artículo que los cívicos citan en su misiva.

Al respecto, la vocera del MAS señaló que la Constitución, el derecho internacional, el derecho civil y las circunstancias resguardan el derecho humano de cada una de las personas, y en ese marco -subrayó- que las normas garantizan el derecho político de Morales.

“Los derechos humanos están garantizados para quien es perseguido políticamente. Cualquier normativa internacional primero protege los derechos humanos y si en ese marco se quiere hacer ejercicio del derecho político, por qué no se van a proteger esos derechos”, subrayó Paco.

Punto de vista

Romano Paz. Analista político

“Cualquier fallo del TSE generará un remezón”

Todas las posibilidades están abiertas. El fallo que determine el TSE generará un remezón en la política inevitablemente, ya sea que se lo impugne o que le permita su candidatura.

Tenemos ahí dos lecturas. Por un lado queda en evidencia el apetito de poder que tiene el expresidente. Busca de alguna manera estar vinculado a las esferas de poder, como una remota posibilidad de acceder al cargo mediante una sucesión constitucional, lo cual pone de manifiesto que estaría dispuesto a perjudicar al país.

Por otro lado, considero que queda patente que busca hacerse con la inmunidad parlamentaria, esto tratando de evitar las responsabilidades que pueda tener por diferentes hechos que han acontecido durante los casi 14 años que duró su mandato.

Si inhabilitan a Luis Arce, Eva Copa es la potencial reemplazante

Página Siete

El senador del MAS Omar Aguilar afirmó que si Luis Arce, candidato a la Presidencia de ese partido, queda inhabilitado, la legisladora Eva Copa es la potencial reemplazante, por su respaldo y por el rol que tuvo en la pacificación.

El asambleísta explicó a Página Siete que si Arce queda fuera de la carrera electoral, David Choquehuanca, de acuerdo a la norma, no puede “subir” para ser candidato a la Presidencia.

Eva Copa, presidenta

del Senado.

Foto: Freddy Barragán / Página Siete

Aguilar explicó que en el caso de Andrónico Rodríguez, candidato a senador por Cochabamba, pasa algo similar, dado que no puede renunciar y habilitarse como presidenciable. En esa situación también está el excanciller Diego Pary, quien es candidato a senador por Potosí y está observado.

“Entonces, en esa situación es complicado. O sea, prácticamente nuestros potenciales candidatos ya están como candidatos a otros cargos y no podrían optar a la postulación de candidato a presidente por el MAS. En ese sentido, creo yo, a nosotros no nos queda más que si se da la inhabilitación de Luis Arce Catacora ver la posibilidad de la habilitación de Eva Copa”, declaró el legislador.

Aguilar indicó que Copa tiene una “aceptación importante” en las organizaciones sociales de la ciudad El Alto y en la militancia de La Paz. “Pero principalmente también la población boliviana ven en Eva Copa una de las figuras del proceso de pacificación”, aseguró el asambleísta.

El domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer que Arce, Evo Morales y otros candidatos del MAS fueron observados por el requisito de la radicatoria. El partido azul tiene hasta hoy para subsanar las observaciones. Aguilar indicó que el TSE “tiene la última palabra” y que el MAS buscará que Arce y todos sus candidatos sean habilitados.

