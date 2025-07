Exportadores trabajan con el 25% de capacidad de transporte por la falta de diésel

Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex, aseguró que la salida a la escasez de combustible es la liberación de la importación, «sin parches y sin burocracia».

Naira Menacho







Fuente: Red Uno

Las kilométricas filas en los diferentes surtidores del departamento ante la falta de diésel están ocasionando grandes afectaciones a los exportadores que han tendido que disminuir su capacidad de transporte en un 25%, restando competitividad en el mercado externo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Un camión en vez de hacer entre tres a cinco viajes solo está haciendo uno; esa es la capacidad de arrastre que hoy estamos teniendo. Aproximadamente solo tenemos entre el 20 y el 25% de arrastre para transportar”, informó Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz.

El exportador aseguró que la reducción de su capacidad les quita competitividad en relación con otros países, además, la falta del carburante hace que no se puedan recibir los insumos que no se puedan procesar y que no se puedan trasladar a los distintos mercados.

“Las declaraciones como las que hizo el presidente la semana pasada, queriendo de alguna manera presionar la aprobación de créditos en la Asamblea, con el pretexto de comprar combustible es una irresponsabilidad. El combustible no se compra con créditos, el combustible se compra con la gestión interna de administración”, afirmó Oswaldo Barriga.

El exportador aseguró que una salida a la escasez de combustible es la liberación de la importación, sin parches y sin burocracia, así también, remarcó que es necesario reactivar al sector exportador y quitar las bandas de precios.