Dos policías son enviados a la cárcel por recibir millonaria encomienda de piloto

Según la investigación, los policías habrían recibido Bs 1,6 millones y 121.000 dólares de un piloto que salió de Santa Ana y aterrizó en Trinidad.

Fuente: El Deber

La investigación sobre el hallazgo de más de Bs 1,6 millones y 121.000 dólares en el departamento de Beni dio un giro judicial este viernes, luego de que dos policías y un piloto fueran enviados con detención preventiva a la cárcel, mientras la Fiscalía intenta establecer el origen y destino final del dinero cuya procedencia sigue bajo sospecha.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que cuatro personas fueron imputadas dentro del denominado caso de la ‘encomienda’ y que una autoridad judicial determinó la reclusión preventiva de tres de los investigados, entre ellos dos efectivos policiales, tras valorar riesgos de fuga y obstaculización.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No se puede permitir bajo ninguna circunstancia que efectivos policiales estén transitando dinero cuya procedencia todavía estamos investigando. Estamos hablando de más de un millón y medio de bolivianos y más de 121 mil dólares encontrados en poder de funcionarios policiales”, afirmó Mariaca.

La máxima autoridad del Ministerio Público señaló que las pesquisas buscan establecer cuál era el destino final de los recursos económicos, que fueron secuestrados durante operativos realizados en Trinidad y Santa Ana del Yacuma.

Según la Fiscalía, el caso se inició tras la detección de una encomienda que contenía Bs 350.000 en efectivo transportados por vía aérea desde Santa Ana del Yacuma hasta Trinidad. Las investigaciones posteriores permitieron el hallazgo de otros Bs 1.256.000, además de 121.000 dólares, una pistola calibre 9 milímetros, 30.000 dólares de alasita, un vehículo y una aeronave presuntamente vinculados al caso.

Mariaca indicó que la investigación se desarrolla bajo la hipótesis de presuntos hechos de corrupción y que la comisión de fiscales continuará recolectando elementos para esclarecer la ruta del dinero.

“Vamos a utilizar todos los mecanismos legales para conocer cuál era el destino final de estos recursos y dónde tenían que ir a parar”, sostuvo.

La autoridad agregó que algunos de los investigados optaron por acogerse a su derecho constitucional al silencio durante las actuaciones procesales, aunque remarcó que esa decisión no frenará el avance de las investigaciones.

De los cuatro imputados, una subteniente del BOL-110 obtuvo medidas sustitutivas; sin embargo, la Fiscalía presentó una apelación para que se revise esa determinación judicial.

“Hemos apelado la decisión y será una sala la que defina la situación jurídica de esta persona”, explicó Mariaca.

Mientras que los detenidos en la cárcel son un capitán de Umopar Santa Ana, un sargento del Servicio Aéreo Policial y el piloto que entregó los Bs 350.000.

El fiscal general también informó que la totalidad del dinero secuestrado fue depositada en cuentas públicas con fines de resguardo y preservación, debido al elevado monto encontrado durante los operativos.

“Por seguridad y por la cantidad de dinero que era, ya se encuentra en cuentas públicas. Esto también fue puesto en conocimiento del juez cautelar”, precisó.

El Ministerio Público solicitó además la participación de la Policía Boliviana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), unidades anticorrupción y organismos de control interno para coadyuvar en la investigación.

Mientras tanto, continúan los peritajes sobre la aeronave secuestrada, que permanece precintada para procedimientos técnicos especializados, incluido el microaspirado destinado a detectar posibles rastros de sustancias controladas.

La Fiscalía no descarta ampliar las investigaciones a otras personas o instituciones conforme avancen las indagaciones sobre uno de los casos que más repercusión ha generado en los últimos días en el departamento del Beni.