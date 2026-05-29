YPFB detecta un lote de crudo “fuera de norma” y evita su comercialización e ingreso a refinerías

YPFB inició las investigaciones técnicas a fin de determinar las causas del incidente y adoptar las medidas técnicas y legales correspondientes

eju.tv

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) detectó un lote de crudo recientemente importado que no cumplía con las normas de calidad exigidas, por lo que no ingresó a las refinerías ni fue comercializado.

“Mediante sus estrictos programas de control de calidad y trazabilidad de los combustibles, se detectó que el lote de crudo importado recientemente por el puerto de Arica, República de Chile, tiene parámetros fuera de norma”, establece un comunicado.

El documento surge luego de que circulara un video en redes sociales, aparentemente en un puerto chileno, donde se habla de la llegada de crudo importado para Bolivia que no cumple con los estándares de calidad.

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“Según la información preliminar, este incidente habría ocurrido durante labores de mantenimiento en la terminal marítima de Arica. Gracias a los rigurosos controles implementados por esta gestión, se impidió que el crudo ingresara al sistema nacional”, refiere la estatal petrolera.

Además, reafirmó que “este producto jamás fue comercializado ni ingresó al sistema de las refinerías bolivianas, por lo que no representa ningún riesgo para la población ni para el abastecimiento nacional”.

“YPFB continúa con las investigaciones técnicas correspondientes a fin de determinar las causas del incidente y adoptar las medidas técnicas y legales que correspondan”, informó la empresa.