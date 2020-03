«A veces me siento como un cajero automático con peluca»: 21 frases que solo se atreve a decir Mariah Carey

La cantante neoyorquina, cuya verborrea y sus extravagancias la caracterizan, cumple hoy cincuenta años. En ICON la homenajeamos seleccionando sus mejores declaraciones

La capacidad de generar titulares, memes y trending topics de Mariah Carey está casi a la altura de su solvencia como máquina de éxitos durante la década de los noventa y los dos mil y, desde luego, la ha superado en los últimos años. La cantante, que ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo (es una de las solistas más exitosas de la historia) y tiene cinco premios Grammy (además de 34 nominaciones), se mantiene en la brecha con sus conciertos, la vigencia de sus éxitos pasados (All I want for christmas is you es un auténtico clásico contemporáneo que vuelve a triunfar cada navidad) y regalando siempre unos titulares impredecibles, algo que el mundo le agradece de veras.

Su verborrea descontrolada y sus extravagancias –como recoger un premio piripi o hacer playback sin ninguna intención de disimularlo tras un supuesto error técnico– son un caramelito para la prensa y el más inocuo de los entretenimientos para un público ávido por descubrir que las estrellas, en el fondo de su ser, se expresan como el común de los mortales. Pero Mariah es todo lo contrario a una mortal: además de una mujer locuaz, es una institución cultural en Estados Unidos con un récord de 18 números uno (solo superado por los Beatles).

Hoy una de las grandes estrellas de la canción cumple 50 años y en ICON hemos querido homenajearla recopilando sus mejores frases, una veintena de oraciones que solo ella podría formular.

– «No la conozco». La frase, sencilla y demoledora, la soltó Carey en 2001 en el programa musical alemán Taff cuando le preguntaron qué opinaba de Jennifer Lopez y quedó para los anales como símbolo de la rivalidad entre divas del pop. Hoy la frase tiene hasta camisetas.

– «¡Es que no la conozco!». Repetición de la frase, 15 años después, en el programa de Andy Cohen cuando el presentador le vuelve a preguntar si conoce a Jennifer Lopez. Cuando Cohen le explica que Jennifer Lopez ha declarado que sí se conocen, Mariah responde etérea: «Al parecer soy muy olvidadiza».

– «Tampoco la conozco». Su respuesta en el mismo programa anterior cuando Cohen lee el alto un tuit crítico hacia ella de la joven cantante Demi Lovato.



– «¿Quién?». Su respuesta, muy en la línea de las anteriores, cuando un presentador del programa Breakfast Club le pregunta, en 2014, por la rapera Nick Minaj. En este caso, sí la conocía perfectamente: las dos habían sido jurado del programa de talentos American Idol el año anterior y se habían llevado fatal.

– «La verdad es que no he prestado atención a Madonna desde que estaba en primaria, cuando ella era solía ser popular». Respuesta durante una rueda de prensa a comienzos de los años noventa cuando le preguntan por la cantante.



– «Me baño en leche fría. A veces uso la leche como tratamiento de belleza, pero no quiero revelar todos mis secretos”. (Declaración a The Guardian en 2018).

– «Todos los días son vacaciones conmigo«. (Declaración a la revista Glamour en 2015).

“Estoy un poco, un poco… (alguien en el público grita: ’¡Borracha!’) … ¡Sí!”. (Declaración al recoger el premio a mejor actriz por su papel en Precious en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs en 2010).

– “No me importa que me comparen con Whitney Houston, hay gente mil veces peor con la que me pueden comparar”. (Declaración en el programa de Lorraine Kelly y Richard Keys en 1990).

– “¿Un dúo con Jennifer Lopez? Antes prefiero estar en el escenario con un cerdo”. (Declaración a Inside Hollywood en 2008).

– “A veces me siento como un cajero automático con una peluca puesta”. (Declaración al presentador Reggie Yates en BBC Radio 1 en 2007).

– “Todo el mundo que conozco tiene un séquito, incluida la gente de mi séquito y mis perros”. (Declaración al programa matinal británico Good Morning Britain presentado por Kate Garraway en 2009).

– “Está claro que Einstein y yo tenemos mucho en común”.

– «No soy buena recogiéndome el pelo en un moño, pero si tengo que hacerlo consigo todo lo que me propongo». (Declaración a la revista Glamour en 2015).

– «Creo que soy una buena persona. Soy una persona real y mucha gente no lo es». (Declaración a Los Angeles Times en 1993).

– “No es fácil que todos vengan a dar su opinión y criticar cada cosa que hago. A veces me ayuda y a veces me duele como persona. Así es la vida. Tengo sentimientos”. (Declaración a Los Angeles Times en 1993).

– «Soy la reina de las festividades, eso es todo lo que puedo decir«. (Declaración a Buzzfeed en 2015).

– «Estoy cansada de pretender ser perfecta porque nunca voy a cumplir las expectativas de todo el mundo». (Declaración a Variety en 2019).

– «Es necesario que las mujeres entendamos que está bien no ser siempre la persona más simpática de la habitación«. (Declaración a Variety en 2019).

– «No suelo ir a grandes cadenas [refiriéndose a Starbucks] donde tengo que esperar en la cola, porque me veo obligada a estar allí y decir ‘Hola’, mientras la gente me mira y analiza lo que voy comprar. Por eso, normalmente hago que alguien me traiga lo que quiero tomar». (Declaración a Buzzfeed en 2015).

– «Si hiciera caso a cada cosa que la gente dice de mí, no podría vivir en paz ni ser yo, así que prefiero hacer caso solo a ciertas cosas». (Declaración a The Guardian en 2018).