Alcalde de Patacamaya: El paciente infectado que falleció no asistió a la fiesta

El alcalde de Patacamaya, Tiburcio Choque, informó que el paciente que falleció por coronavirus no participó en la fiesta zonal, a la que asistieron centenares de personas y grupos musicales, entre el 12 y 17 de marzo, mientras regía el Decreto Supremo 4190.

“La persona que fue afectada no asistió a la fiesta. Tenía otra ocupación, que era el accidente de su esposa, estaba en esos ajetreos. Además es de la iglesia, no es una persona que comparte”, aseguró la autoridad edil.

Además, afirmó que se investiga el contacto que pudo tener el fallecido con otras personas, minimizó la fiesta e indicó que solo correspondía a una fiesta zonal y no al aniversario de la población, que se realiza el 15 de agosto.

“Ha sido una fiesta, un aniversario de la zona, no ha sido una fiesta grande. La fiesta grande es el 15 de agosto. Cada cual realiza sus aniversarios zonales y de cantones porque tienen esa costumbre. No ha sido con gran cantidad de personas”, señaló Choque.

Según el Alcalde, el gobierno municipal no autorizó la realización de la fiesta zonal y el matrimonio, aseguró que trataron de impedir los acontecimientos y argumentó que carecen de personal policial para hacer el control, y en otros casos, los pobladores agredieron a los efectivos.

“No contamos con una Policía, tenemos tres efectivos, por ese motivo no se ha logró frenar. Se intentó y se habló, pero no se pudo porque la ley que emitió el Gobierno salió a destiempo, para eso ya estaba empezando la fiesta. No se pudo paralizar la actividad”, indicó Choque.

