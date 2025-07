Estos son los países de ingresos más altos en América Latina

🌐 The @WorldBank Group’s 2025-2026 country income classifications are out!

Four economies have moved to new income categories this year: Cabo Verde🇨🇻, Costa Rica🇨🇷, Namibia🇳🇦 & Samoa🇼🇸.

See what’s behind the category changes in our new #DataBlog ➡️ https://t.co/XAh2jy8WhU pic.twitter.com/Aqbe3vNNpK

— World Bank Environment (@WBG_Environment) July 8, 2025