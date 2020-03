Alteños a cantar … Bolívar y Always homenajearán a El Alto

viernes, 06 de marzo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

El Alto celebra 35 años de su creación y Always Ready intentará regalarle un triunfo en su aniversario. Los millonarios recibirán mañana a Bolívar desde las 15:00 en el Municipal de Villa Ingenio, donde se prepara una fiesta para el homenaje a la ciudad más joven del país.

Para este partido la dirigencia millonaria alista un recibimiento que rinda honores a la ciudad que los acoge. El ingreso de los jugadores será con la wiphala, la bandera de la ciudad. El club pedirá que se cante el himno alteño, además se presentará una danza en el entretiempo del partido.

Always juega en el Gigante del Norte desde julio de 2018, cuando se coronó campeón de la Copa Simón Bolívar y logró su ascenso a la primera división.

El presidente de Always Ready, Fernando Costa, recibió un reconocimiento del Concejo Municipal durante la sesión de honor del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

Para el encuentro de mañana la dirigencia dispuso la venta de 15.000 entradas con la siguiente escala de precios: curvas 30 bolivianos, recta de general 40, preferencia 50 y el ingreso para los niños será de 10.

Los de la banda roja quieren un lleno completo en su fortín. Los jugadores del millonario quieren regalarle un triunfo a la ciudad y a su hinchada, como agradecimiento por el apoyo que reciben.

“Vamos hacer todo lo posible para ganar, por nosotros, por ellos, si se puede celebrar el cumpleaños de El Alto sería mucho mejor”, expresó Gustavo Britos. En Bolívar saben de jugar en uno de los estadios más altos del mundo. El año pasado consiguieron una victoria y un empate en sus encuentros.

Always cerrará prácticas mañana por la mañana en el escenario deportivo, por la tarde lo hará Bolívar, así anticipó el entrenador Claudio Vivas.

El entrenador de la Academia aclaró que en ningún momento se quejó por el tema de la “altura”, por el contrario, manifestó que llega bien a este partido y que por lo mismo el cierre de prácticas se hará en este escenario deportivo.

“Soy un técnico que no me quejo de nada, me encanta vivir en La Paz, me encanta dirigir Bolívar, a veces sacan de contexto cosas porque uno trata de ser amable con ustedes (la prensa), porque ustedes son amables conmigo, pero molesta cuando sacan de contexto algo que no es real”, explicó el argentino al referirse a una declaración que efectuó durante la conferencia de prensa luego del encuentro ante Guaraní: “El sábado tenemos que defender la punta a 4.200 metros”.

Los celestes también quieren brindar un buen espectáculo, además de defender su liderato ante un candidato por el título, como es Always Ready, que ocupa la segunda posición en la tabla de posiciones.

