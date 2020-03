Certifican el uso de vehículos del Estado en la campaña de Juntos

Una constatación de Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), certificó que las vagonetas Nissan color dorado, con placa 2708-RIC, y otra vagoneta verde, Toyota Sequoia, con placa 2135-TUU están registradas a nombre del Ministerio de la Presidencia y estuvieron en el acto de inauguración de casa de campaña de Juntos en El Alto, el 29 de febrero.

Según el informe, la vagoneta dorada tiene “radicatoria” en el municipio de La Paz y el otro motorizado en el municipio de El Alto. EL DEBER constató estas dos placas oficiales en la apertura de la casa de campaña de Juntos en la ciudad de El Alto.

“No tenemos información de que se haya usado bienes; si alguien tiene datos que haga llegar para conocer, analizar y sancionar a quienes lo hayan hecho”, dijo ayer el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, cuando fue consultado sobre este tema.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

No solo fueron los dos vehículos. En ese entonces ya se había denunciado que en el Ministerio de Culturas también hubo instrucción para asistir a la convocatoria del 29 de febrero. En ese despacho rechazaron las denuncias y manifestaron que hay interés de afectar al Gobierno de Áñez.

Asimismo, el domingo 8 de marzo hubo otro acto de masas en la plaza Villarroel en la ciudad de La Paz y donde concurrieron funcionarios públicos de varios ministerios; aunque los testimonios que brindaron seis personas hacen referencia al Ministerio de Desarrollo Productivo y al Ministerio de Desarrollo Rural.

Invitación

Uno de los trabajadores del Estado relató que ya no existe la “instrucción” como ocurría en tiempos del MAS, cuando se obligaba a asistir a las concentraciones del Gobierno. “Ahora vienen y dicen, ‘se invita’ a todas las personas a asistir a la plaza Villarroel, todos ya sabemos lo que eso significa, que es obligatorio”, explicó uno de los asistentes al evento.

Lo curioso, dijo, es que son las mismas personas que hasta octubre instruían asistir a los actos del MAS, ahora lo hacen a nombre del nuevo Gobierno.

Para el Ejecutivo, ambos hechos son desconocidos. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, adelantó que investigarán a partir de la noticia porque hasta el momento no conocían del uso de vehículos públicos en los actos de campaña y menos que se esté obligando al personal a acudir a las convocatorias proselitistas.

“Nosotros, a las denuncias que nos lleguen actuaremos de manera implacable, hoy me estoy enterando, no conozco, si están las denuncias vamos a investigar los vehículos son para gestión, no son para campaña”, afirmó.

Seguridad

Mientras que Yerko Núñez se refirió a los vehículos y al número de efectivos policiales que desplaza el Ministerio de Gobierno para seguridad de Jeanine Áñez cuando acude a las concentraciones políticas.

“La presidenta tiene que tener seguridad, la presidenta no puede estar desprotegida, hay gente interesada para que le suceda algo, es una obligación protegerla”, justificó la autoridad sobre el gran despliegue policial que hubo para esos actos.

Aseguró que hasta el momento en este ministerio no se conoce ninguna denuncia específica sobre este tema. Pidió a las personas que conozcan del uso de bienes públicos o que tengan denuncias de personas que estén obligando a acudir a convocatorias hacer llegar las mismas para que sean tramitadas de inmediato.

Los mismos funcionarios afirmaron que esa invitación no significa otra cosa que serán destituidos de inmediato de sus fuentes de trabajo porque los acusarán de ser masistas y que quieren perjudicar al actual Gobierno. Las autoridades emitieron el decreto 4159 que prohíbe el uso de bienes del Estado en campañas.

Fuente: https://eldeber.com.bo