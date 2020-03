Chi: “Cualquier anuncio de FPV sobre mi candidatura es ilegítimo”

Luego de que el abogado Jaime Soliz fuera presentado oficialmente por Frente Para la Victoria (FPV) como candidato a presidente por esta agrupación, el doctor Chi Hyun Chung se volvió a pronunciar asegurando que cualquier anuncio que haga FPV sobre su candidatura es ilegítimo.

Chi insistió que sigue siendo el candidato a presidente por FPV y tiene dos claros respaldos: uno, el mismo estatuto de la agrupación que lo postuló y el otro, la inscripción oficial «y legal» en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Seguiré como candidato y esperaré que sea el Tribunal Supremo Electoral el que se pronuncie. Yo busqué el diálogo, pero ellos (FPV) saltaron a otra instancia«, insistió en una conferencia en Santa Cruz.

Casi de forma paralela en La Paz integrantes de FPV, en las puertas del TSE, presentaban a Soliz como candidato presidencial y a Salvador Pinto, a la vicepresidencia.

A finales de la anterior semana FPV le dio un plazo de 48 horas a Chi para que renuncie a su candidatura, plazo que ya se venció, caso contrario buscarían su inhabilitación ante el TSE. En respuesta Chi aseguró que no renunciaría.

«Todo conflicto interno es reservado. No podemos divulgar en los medios públicos. Esperemos que no divulguen más y que no hablen unos contra otros», manifestó ayer Chi.

Fuente: https://eldeber.com.bo