Coleccionistas de sellos postales esperan heredar esta afición a nuevas generaciones

La colección de estampillas congregó a representantes de siete países en la Exfibol ’20 que cierra este sábado, en la galería de arte del CBA.

No es fácil, pero ellos están entusiasmados al ver algunas señales. El coleccionismo de sellos postales y el estudio de cada pieza ya lleva años conquistando a muchos filatelistas bolivianos que esta semana han tenido la Exposición Filatélica Bolivia 2020 (Exfibol ’20), pero como en otros países, no es fácil que esta afición atrape a niños y jóvenes ante los cambios en el mundo y, en particular, con ‘boom’ del internet.

La presidenta de la Federación Filatélica Boliviana, Martha Villarroel de Peredo, que se ha convertido en la principal exponente boliviana de la filatelia en el mundo, cree que las nuevas tecnologías no están reñidas con esta afición y que, por el contrario, el internet puede ser fácilmente utilizado por niños y jóvenes para investigar aún más sobre la historia de los sellos postales. “A mí me ayudaron mucho los libres, pero ahora ya no buscaría (información) en los libros, buscaría en internet. Entonces los niños pueden adaptarse”, dice con entusiasmo.

Doña Martha, a sus siete años ya estaba haciendo filatelia, a los 10 fue vocal de la Sociedad Filatélica Grigotá y hoy es la filatelista boliviana que ha ganado los mayores premios internacionales. Tiene varias melladas de Oro Grande en exposiciones mundiales.

Ella cree que la colección de sellos postales es una forma interesante de conocer la historia y la geografía de cada país. “Cuando empecé mi colección de correo aéreo me fui a Los Amigos del Libro en La Paz y le pedí los libros de correo que tenía en ese momento. Me sacaron siete y me los compré todos. Así hice mi colección, leyendo mucho”, recuerda.

Por su parte, el filatelista argentino Roberto Cravero, que participa en Exfibol ’20 con su colección de Cartografía, ya lleva 50 años dedicado a esta afición. “Desde que tenía 10 a 12 años lo veía a mi papá haciendo su colección y yo me ponía a hacer con él, y como siempre me gustaron los mapas y la geografía, me compraron los primeros sellos, así empecé”, relata.

Cravero lamenta que las nuevas generaciones estén más atrapados por las nuevas tecnologías, que por un ‘hobbie’ como es la colección de sellos postales. “No se encuentran filatelistas nuevos, tanto por la tecnología, como por el hecho de que muchas cosas ahora se hacen por internet. Tienen el teléfono en la mano y dejan de tener un hobbie para distraerse. Los que somos coleccionistas de años lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo”, dice orgulloso de sus colecciones.

Para Cravero, la filatelia “es un escape a tierra. Cuando uno necesita descargarse de algo, tiene a qué aferrarse. Esto me ayudó mucho para investigar. En esta colección (de Cartografía) está todo investigado, sello por sello y el tema en particular, sino no la podés armar”.

Hasta hace unos días era empleado de un banco, ahora está jubilado. Actualmente es jurado temático de la Federación Interamericana de Filatelia, Jurado Nacional de Historia Postal y Tradicional, y presidente de la Comisión Temática Latinoamericana.

El presidente de la Federación Interamericana de Filatelia, Claudio Fritzen, cree que en todo esto hay mucha responsabilidad de los gobiernos, quienes deben “entender que el correo es algo esencial para el desarrollo del país. Cuando no se tiene un incentivo, el país pierde”.

Fritzen, quien es miembro del jurado que ha evaluado las colecciones en exposición, considera que en Bolivia hay coleccionistas de gran nivel y que han demostrado que sus colecciones están mucho mejores que hace dos o tres años.

Según dice, en la Exfibol ’20 se exponen dos colecciones muy buenas sobre la Guerra del Chaco, una por el lado de Bolivia y otra por Paraguay, pero ambas se complementan.

El representante, de origen brasileño, dice que “se pueden aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar el negocio de la compra y venta por internet”, porque la mercadería igual debe ser transportada por el correo hasta llegar a las casas o empresas.

“En el futuro si quieres saber qué sucede hoy y si el correo no lanza estampillas que reflejen la historia, de aquí a unos años no tendremos historia. El correo y los sellos postales son muy importante para perpetuar la historia”, concluyó.

Parte de las nuevas generaciones de filatelistas es Diana Nicole Villarpando, una niña que año a año viene presentando sus colecciones. En la Exfibol lució su colección de Fauna Sudamericana.

A su corta edad ella confiesa que le gusta mucho leer, investigar sobre la historia y el significado de cada estampilla, para poder armar su colección.