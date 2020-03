Confirman segunda muerte en Chile por Covid-19: adulta mayor que tenía cáncer

El Ministerio de Salud confirmó este lunes la segunda muerte en Chile a raíz de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Según indicó la cartera a través de su cuenta de Twitter, se trata de una paciente adulta mayor de 78 años, que padecía de cáncer y vivía en Maipú.

«Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia», agregó la cartera.

El Minsal añadió que la persona «registraba un cáncer pulmonar avanzado, enfermedad que era tratada a través de cuidados paliativos».

«Junto con lamentar el sensible fallecimiento, el Ministerio de Salud extiende las condolencias a toda su familia», sentenció.

Recordar que lo anunciado es la segunda víctima fatal en el país por la enfermedad, siendo la primera una mujer de 82 años, residente de Renca, quien perdió la vida el pasado 21 de marzo.

Al respecto, el ministro Jaime Mañalich indicó que la víctima tenía múltiples patologías y estaba postrada, y que el pasado 17 de marzo fue diagnosticada por la enfermedad luego de someterse a un examen.

«Tuvo un cuadro benigno a pesar de su condición de base que incluye enfermedad pulmonar crónica», agregó Mañalich.

No obstante, destacó que «hoy en la madrugada, habiéndose considerado la opción de trasladarla, su estado empeoró y se tomó la decisión de cuidarla de forma paliativa y no entubarla», pero que la evolución no fue la esperada,

MAÑALICH: «LO PEOR ESTÁ POR VENIR»

Mañalich entregó este lunes un nuevo balance respecto a la situación de coronavirus COVID-19 en Chile, afirmando que 746 personas dieron positivo de la enfermedad, y enfatizando que «lo peor está por venir».

Según indicó el secretario de Estado, la región Metropolitana se mantiene como el área con mayor y a nivel nacional se mantiene un aumento diario sobre los 100 pacientes con informe positivo.

Mañalich explicó además que en todo el país se mantienen 34 pacientes hospitalizados, de los cuales dos personas están en riesgo vital.

No obstante, criticó a quienes usaron las últimas jornadas de cuarentena preventiva para salir de sus casas e ir a otras áreas, poniendo en riesgo a población más vulnerable.

«No es comprensible que ciudadanos vayan a segundas viviendas donde hay personas de riesgo y pocas medidas sanitarias», agregó el ministro sobre el decreto del Presidente Piñera, que obliga el retorno a las personas a sus comunas de residencia.

Fuente: https://www.24horas.cl