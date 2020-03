Dan de alta a la primera paciente recuperada de Covid-19 en Oruro

La paciente de Oruro que fue la primera contagiada de coronavirus en esa ciudad fue dada de alta este lunes luego de que las dos pruebas de Covid-19 fueron negativas, lo que le da la seguridad de que se haya recuperado de la enfermedad y es la primera confirmada en Bolivia que supera ese cuadro.

Luego de 15 días de aislamiento, la señora de 65 años que llegó desde Italia el pasado 29 de febrero, pudo recuperarse de la enfermedad, confirmó el epidemiólogo del Servicio Departamental de Salud de Oruro, Roberto Amusquivar.

«Lógicamente la decisión es por la situación especial de esta enfermedad que es nueva y que tiene sus propias características, además, trabajar desde el punto de vista psicológico, porque (la paciente) sale de un aislamiento», dijo el epidemiólogo.

La paciente deberá quedarse en su casa por recomendación médica, pero al no ser portadora del virus no es un problema que tenga relación con otras personas o al menos tener contacto físico ya que no puede contagiar, pero Amusquivar agregó que se le pidió que esté un tiempo en su domicilio.

Oruro es el primer departamento de Bolivia que cumplió este lunes 30 de marzo 10 días de silenció epidemiológico, sin nuevos pacientes infectados y se mantiene con siete, luego de esta señora que fue dada de alta.