Declaran toque de queda en Miami a partir del martes en la noche por el coronavirus

El mensaje fue divulgado a través de las redes sociales y en este Suárez también informó que había vuelto a hacerse el test de covid-19 y dio positivo una vez más, por lo que planea hacerse una vez más la prueba al final de la semana.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Yesterday, I was retested as part of the official process to be released from quarantine. Here are my results as well as some major announcements regarding new testing and safety measures in the @CityofMiami. pic.twitter.com/EuEhtAJxGr

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) March 24, 2020