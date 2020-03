Denuncian que candidata por Juntos hizo campaña con material de la Gobernación cruceña

Se trata de Lily Ramos Rojas, candidata a diputada uninominal titular por la C-50 por la Alianza Juntos. El domingo se presentó en un acto deportivo en el cual se le confirió la labor de entregar los premios y poleras, las cuales tenían el logo de la Gobernación de Santa Cruz.

En un video que se viralizó el domingo, se ve a la candidata presentando las poleras las cuales tienen el logo, mientras que ella lleva puesta una polera de Juntos.

En el video publicado por El Deber en su cuenta de Facebook se ve a la candidata con el trofeo y las poleras. Mientras le piden que se saquen fotografías se escucha “que se vea el logo de la gobernación”. Posteriormente, terminada la tarde, Ramos se pronunció mediante su cuenta de Facebook pidiendo disculpa por lo ocurrido. “Este domingo asistí a un acto de entrega de premios a deportistas en el distrito 10 de nuestra ciudad y fui invitada a entregar esos premios.

Me pasaron unas poleras y no me percaté del logo que tenían. Admito mi error de no haberme fijado en el material que entregué, de verdad lo lamento, pero como una persona respetuosa de la ley, reitero mis disculpas y les aseguro que no volverá ocurrir”, escribió la candidata.

El actual gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es parte de Demócratas, grupo que forma parte de la alianza Juntos que presenta a Jeanine Añez como candidata a la presidencia en las elecciones de mayo.

Fuente: Red Uno, Página Siete