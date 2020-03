Dos médicas difundieron versión falsa de coronavirus, según el abogado aprehendido

El abogado Franz Bustos denunció ayer que dos doctoras y personal del policlínico de Pura Pura de La Paz, difunden la falsa información de que atendieron a pacientes con coronavirus con el fin de ahuyentar a otros pacientes y no trabajar.

La Paz. El abogado Franz Bustos denunció ayer que dos doctoras y personal del policlínico de Pura Pura difunden la falsa información de que atendieron a pacientes con coronavirus con el fin de ahuyentar a otros pacientes y no trabajar. Luego de dar su versión, Bustos fue arrestado por difundir el video que grabó sobre el hecho y publicó en redes sociales.

“Yo soy abogado. El video lo grabé el martes en la noche en el policlínico de Pura Pura. Yo denuncio a estas dos doctoras que difunden esa versión para no atender a pacientes. Pido que se revisen las cámaras de seguridad (del lugar) porque hasta el guardia de seguridad trata de sacarme, todo el personal se ha venido contra mí porque pedía que me atiendan y a ellos no les da la gana de hacerlo y se inventan esa historia con una total falta de sensibilidad”, afirmó Bustos.

El miércoles, por grupos de WhatsApp circuló un video en el que se escucha decir a una médico que habían atendido a un paciente de coronavirus, el que supuestamente sería derivado al Hospital Obrero y que había que fumigar el consultorio. Inmediatamente se dirige a una persona (Bustos), quien está sentado esperando atención y graba toda la escena con su celular. La Policía se negó a informar sobre qué acciones tomarán contra el personal médico.

Bustos hizo su denuncia ante los periodistas en la puerta de la Fiscalía Departamental de La Paz a las 10:45, minutos después efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lo arrestaron. Fue sindicado por “peligro de estrago”, informó la abogada de Bustos, Betsabé Torrelio, quien calificó el hecho de “ilegal”.

La jurista demandó a la Policía que en lugar de detener a la víctima y denunciante, capturen a las dos doctoras y al personal de dicho centro médico, porque fueron ellos los que difundieron la falsa información de pacientes con Covid-19, y que su cliente sólo grabó el hecho y lo publicó. Aseguró que Bustos no difundió el material con el fin de causar pánico, sino para pedir que se sancione a esos funcionarios.

Ayer el ministro de Salud, Anibal Cruz, calificó el video de una producción “delincuencial para confundir a la población con otros intereses, se ha descartado totalmente (la versión que dan las médicos de un paciente con Covid-19 en el Hospital Obrero), inmediatamente supimos de este video malicioso se hizo la investigación y advertimos que si encontramos (al autor) se van a dar las sanciones más drásticas y ejemplares”, aseveró la autoridad a mediodía.

