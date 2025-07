El gobierno garantiza la seguridad en los comicios de agosto; el TSE exhorta a la inclusión de todos los candidatos en los debates

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El ministro Roberto Ríos se reunió con los vocales electorales del TSE. Foto: Erbol

eju.tv

Tras reunión con el TSE, Ríos garantiza seguridad en las elecciones y exhorta a que se realicen en paz. TSE pide la inclusión de todos los candidatos en debates y advierte vulneración al voto informado. Creemos denuncia a entorno de Tuto y al MAS por "presionar" a la justicia contra la libertad de Camacho.

– Tras reunión con el TSE, Ríos garantiza seguridad en las elecciones y exhorta a que se realicen en paz

Luego de sostener una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, garantizó la seguridad para las elecciones generales de agosto y exhortó a la unidad para que se desarrollen en paz. En el encuentro, informó que a la Sala Plena se entregó un documento con el plan que se plantea ejecutar para el domingo 17 de agosto. Se espera que, tras el análisis respectivo, se puedan sostener otra reunión para detallar las actividades. “El primer mensaje queremos transmitir a la población es que estás se van a realizar con las medidas de seguridad y precautelando siempre la vida y la integridad de la población”, remarcó Ríos. Todavía no se definió el número de efectivos policiales que serán desplazados durante ese día, sin embargo, aclaró que este aspecto será definido y analizado. Sobre la posible reactivación de las movilizaciones de los sectores sociales “evistas”, Ríos exhortó a deponer ese tipo actitudes y dejar que la población pueda decidir en las urnas al nuevo gobernante.

– TSE pide la inclusión de todos los candidatos en debates y advierte vulneración al voto informado

El TSE destacó que es responsabilidad de quienes organizan estos espacios informativos garantizar la pluralidad de voces y propuestas, para que la población pueda comparar ideas y emitir un voto consciente y responsable en las próximas elecciones. «La exclusión de una candidata o un candidato no solo afecta los derechos políticos de los mismos, también restringe el derecho al voto informado de los electores». El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó este martes a los medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil a garantizar la participación de todos los candidatos y las candidatas en los debates electorales con miras a las elecciones generales del 17 de agosto próximo, del que señala que la exclusión de cualquier postulación constituye una vulneración de derechos políticos y limita el derecho de la ciudadanía a un voto informado. La posición del Órgano Electoral se da luego que, en pasadas horas, Eduardo del Castillo se quejó que no fue invitado al debate organizado por Unitel perogramado para el próxmo domingo.

– Tres candidatos cuestionan por qué no son incluidos en los debates electorales; el TSE insta a que se invite a todos

Eduardo Del Castillo, Jorge Richter y Edman Lara, tres candidatos que participan en las elecciones generales del 17 de agosto, cuestionaron, por separado, la exclusión de los foros y debates electorales. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que instó a los organizadores de estos eventos a incluir a todos los postulantes. Lara, candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), exigió igualdad de condiciones y pidió tomar en cuenta al candidato a la Presidencia, Rodrigo Paz, a quien acompaña. “(Nos sentimos) amordazados, hostigados, ninguneados, marginados y raleados. No invitan a nuestro candidato, por qué no nos toman en cuenta”, declaró Lara. Eduardo Del Castillo, candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), también observó el hecho de que el instrumento político no sea invitado a debates; sin embargo, él mismo se respondió e indicó que es por el temor que tienen a una candidatura emergente del bloqueo popular.

– ¿La izquierda terminará uniéndose?

El exministro y jefe de campaña de Morena, Iván Lima, considera que es una necesidad que las distintas expresiones de la izquierda boliviana se unan, pues considera que esa unidad debería darse, en principio, en torno a la agrupación Morena. No obstante, afirmó que en todo proceso de negociación es necesario ceder, con el objetivo de preservar los avances alcanzados por el Estado Plurinacional. “La unidad de la izquierda, debo decir que tiene que ser en torno a Eva Copa y Morena, pero entiendo que en una negociación se tiene que ceder y que todas las partes estén dispuestas a llegar a un acuerdo”, dijo Lima en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Asimismo, señaló que existe un plazo interno hasta fin de mes para tomar una decisión definitiva, que otorgue tranquilidad a la militancia y al electorado progresista. Anticipó que los resultados de la encuesta que publicará El Deber en las próximas horas servirán como insumo clave para reorientar la estrategia de unidad.

– Creemos denuncia a entorno de Tuto y al MAS por “presionar” a la justicia contra la libertad de Camacho

Creemos denunció una supuesta presión conjunta desde sectores vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al entorno de Jorge Tuto Quiroga para obstaculizar la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “Vemos con preocupación declaraciones desde la casa de campaña de Tuto Quiroga pidiendo que no liberen a Luis Fernando Camacho (…) esas declaraciones dicen que (la libertad de Camacho) podría decidir quién ganaría las elecciones. No podemos caer tan bajo”, dijo hoy el dirigente de Creemos, Zvonko Matkovic. Semanas atrás, el propio Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro, fue advertido sobre posibles operativos judiciales diseñados para frenar su salida en un movimiento que, según Creemos, responde tanto a intereses del MAS como a cálculos de actores que se autodefinen como “de derecha”. El dirigente cruceño condenó que figuras políticas contrarias al MAS adopten prácticas de manipulación judicial, un fenómeno que la ciudadanía rechaza hace dos décadas.

– Hacer campaña con la libertad de alguien es una barbaridad, reprocha Guido Nayar

Ante las declaraciones de Branko Marinkovic, candidato de la alianza Libre, quien manifestó que Luis Fernando Camacho “no debería estar preso”, el exministro Guido Nayar reaccionó con firmeza y calificó esa postura como un acto irresponsable, afirmando que “hacer campaña con la libertad de alguien es lo peor que se puede hacer”. “Yo tengo una experiencia personal. Permítanme compartirla con ustedes. Yo era ministro de Gobierno. Tenía un día en el cargo y me pidieron que visitara a Óscar Eid, entonces el segundo hombre del MIR detenido en la cárcel, para decirle que no iba a salir durante nuestro gobierno, que se iba a quedar los cuatro años. Por eso, me parece una barbaridad comenzar a hacer campaña con un tema tan delicado como la libertad de alguien”, relató Nayar en entrevista con La Hora Pico de eju.tv. El exministro subrayó que los procesos judiciales tienen reglas, plazos y procedimientos que deben cumplirse, aunque lamentó que en Bolivia hace al menos 15 años no existe un Poder Judicial independiente.

– Gary Prado: Branko se equivocó, no hay otro preso, se refería a Camacho

El vocero de la Alianza Unidad, Gary Prado, criticó con firmeza las recientes declaraciones del candidato de la Alianza Libre, Branko Marinkovic, respecto al caso del gobernador electo Luis Fernando Camacho. Prado calificó las afirmaciones como “un error político” que afecta profundamente la sensibilidad del electorado cruceño y debilita el discurso opositor en un momento clave del proceso electoral. “Se equivocó. Es un tema muy sensible en Santa Cruz como es el secuestro de Camacho. Ni siquiera tangencialmente debió tocarse ese tema, fue un error político decirlo y las consecuencias se ven”, manifestó Prado en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. En su análisis, el vocero sostuvo que ningún otro caso de detención política tiene el impacto que representa el de Camacho en la escena nacional. “No hay otro preso político soltado que genere una modificación del cuadro político. Soltarlo a Pumari no es lo mismo, soltarla a Jeanine no es lo mismo”, afirmó.

– En Santa Cruz ni Tuto ni Samuel despegan por desgaste de Costas y Camacho que les pasa factura, afirma Náyar

A 32 días de las elecciones generales, el departamento de Santa Cruz se convierte en terreno complicado de surgir para los pesos pesados de la política nacional, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Pese a su trayectoria, ninguno logra consolidar una base sólida en la región. El motivo es claro para el exministro Guido Náyar, ambos apostaron por alianzas con figuras cuyo liderazgo ya está desgastado como Rubén Costas y Luis Fernando Camacho. “Ni Camacho es lo que era en su momento, ni Costas, que ya no es nada después de 15 años en el poder”, enfatizó Náyar. El estancamiento en las campañas de Quiroga y Doria Medina se debe a un error de cálculo político que ha derivado en exclusiones internas, vetos y una falta de renovación que limita el alcance territorial de sus propuestas, agregó el analista político. Náyar recordó que en las primeras mediciones Tuto alcanzaba el 60% en Beni, pero tras apostar por la estructura de los Demócratas, el respaldo se desplomó al 14%, por debajo incluso de Doria Medina.

– Emergencia por diésel: ministro admite que se entregó 20 de los 70 millones de litros que requiere el agro

Ante la emergencia declarada por diferentes esferas del sector agropecuario que advierte fallas en el abastecimiento de diésel, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó que de los 70 millones de litros que se necesitan para encarar la campaña de invierno, el Gobierno ha entregado 20 millones. “La situación es complicada, ustedes conocen la falta de dólares nos afecta bastante a la importación de combustible”, reconoció la autoridad este martes, en un contexto en el que surgen reclamos por la falta de combustible por parte de sectores como el soyero, el cañero, el maicero o el forestal. Flores explicó que, pese a las dificultades, el Gobierno está haciendo “los esfuerzos máximos para que no falte el diésel”, aunque reconoció que la entrega es insuficiente debido a la sobredemanda. La escasez afecta especialmente a los departamentos de Santa Cruz y Beni, principales zonas productoras, por lo que el ministro detalló que se ha trabajado un cronograma de distribución principalmente sector cañero que ha visto un rezago en la zafra.

– YPFB afirma que el acopio excesivo de combustibles provoca sobredemanda y filas en los surtidores

El acopio excesivo de combustibles ocasiona que haya una sobredemanda y filas en los surtidores, aseguró Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “Mientras que una persona común guarda entre 20 y 40 litros de gasolina, en el caso del diésel los acopios alcanzan hasta 20.000 litros. Esta situación genera una sobredemanda que agrava el abastecimiento”, afirmó Dorgathen. El titular de la estatal petrolera aseguró que YPFB continúa introduciendo combustibles al país “de acuerdo con los recursos habilitados”, y prioriza el ingreso por el puerto de Arica, en Chile, donde el costo es menor, según una nota de prensa. Además, mantienen activas las rutas de importación desde Perú, Paraguay y Argentina. Señaló que, pese a que la estatal despacha combustibles al 100% de su capacidad, esta medida es insuficiente para eliminar filas . “Para eso deberíamos despachar entre un 105 % y un 110 %, lo cual es logísticamente posible, pero se requieren recursos adicionales que actualmente no están disponibles”, advirtió.