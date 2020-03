Dramático relato de un médico español sobre cómo se vive en un hospital con pacientes con Covid-19

Jesús Candel, un médico español que también es youtuber, también compartió un video en su canal personal en el que pide a los jóvenes que se informen y que «no penséis en vosotros, sino en los demás».

«No he visto una contagiosidad tan bestial, en mi hospital estamos cayendo como chinches«, relató en una entrevista televisiva, con la voz entrecortada y un tanto exaltado por la impotencia, el médico Jesús Candel, quien trabaja en urgencias del Hospital Clínico San Cecilio, de Granada.

«Nos vamos a quedar sin personal (…) Yo estoy viendo los casos graves. Gente que no tiene ninguna patología previa y que están teniendo una neumonía, en la que el pulmón se le pone como el hígado a un cirrótico, se lo come», explicó.

Candel llamó a la reflexión a la gente para que se quede en casa durante 15 días, toda vez que no solo mueren los pacientes, sino también personal del hospital.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«No sabes la tensión, no sé cómo pueden ayudarnos con la cantidad de gente que llega, no tenemos materiales, las mascarillas, los equipos de protección personal, no puedo ver lo que estamos viendo, es duro, es fuerte», dijo llorando en medio de la entrevista.

Candel, que trabaja en un hospital de Granada, España, también es youtube y suele publicar contenido en un canal personal que cuenta con casi 160.000 suscriptores y en el que se presenta como «Spiriman«. En este video dio un duro descargó contra los jóvenes que acuden a la emergencia e interfieren con el trabajo eficaz de los hospitales.

El médico explica que varios profesionales han visto interrumpido su trabajo porque muchos jóvenes han ido a la emergencia para exigir que les hagan estudios cuando ya les han indicado que permanezcan en sus casas. «No penséis en vosotros, sino en los demás», dijo, enojado.

Fuente: El País