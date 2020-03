miércoles, 25 de marzo de 2020 · 16:36

Verónica Zapana S. / La Paz

El Gobierno aún no definió qué pasará con las pensiones escolares de abril. Muchos padres temen que les cobren la mensualidad sin que sus hijos hayan pasado clases. “Aún no se sabe si se pagará o no las pensiones de abril. Eso yo no puedo decidir”, afirmó el director departamental de Educación de La Paz, Pastor Sandoval, quien indico que ese tema lo tratará el Ministerio de Educación.

Afirmó que cuando concluya la cuarentena total que fue determinada por el Gobierno a través del Decreto Supremo 4199 para evitar la propagación del Covid-19, “habrá una disposición de nuestras autoridades superiores”.

Sandoval hizo esas declaraciones debido a que muchos padres de familia temen que cuando concluya la cuarentena y sus hijos retornen a clases, en los colegios privados les cobren las pensiones sin que sus hijos hayan pasado clases.

“No podemos pagar pensiones porque nuestros hijos no están yendo a sus colegios a pasar clases”, afirmo don Mario M. Sin embargo, reconoció que sus tres niños que están inscritos en un colegio privado reciben tareas de sus maestras vía whatsapp. “¿Quizá por eso nos cobren?”, se preguntó.

De acuerdo con un representante de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop), fue el propio ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, el que ha solicitado que se usen las herramientas virtuales para repasar las tareas con los estudiantes. “Eso no implica que se cobre por ello”, adelantó.

En Bolivia, El Gobierno suspendió las labores escolares en todos los niveles desde hace 12 días con el fin de precautelar la salud por la presencia del Covid -19. Luego, el sábado el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 4199, en el que establece la cuarentena total en todo el país hasta el 4 de abril.

Sandoval también recordó a las unidades educativas privadas que “están suspendidos los cobros” de las pensiones por el tiempo de cuarentena. “Ya cuando se retorne a la normalidad se regularizarán los pagos, tal como determine la máxima autoridad”.

Recordó que quienes incumplan esa determinación, “serán sancionados como corresponde”, es decir el pago de una multa del 10% de sus ingresos anuales si es que es su primera falta, el 20% si es la segunda vez y la clausura, si se trata de una tercera falta a las normas establecidas.

Asimismo, Sandoval expresó que el calendario escolar también será ampliado, aunque aún no se sabe hasta cuándo.

