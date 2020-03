El Sernap y FFAA inician intervención en 22 parques

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), colaborado por las Fuerzas Armadas, inició el fin de semana la intervención de las 22 áreas protegidas que hay en el país, con el objetivo de combatir el tráfico de tierras, los asentamientos ilegales y luchar contra el tráfico de drogas.

El director del Sernap, Maikol Melgar, informó que la intervención de las áreas naturales comenzó el pasado fin de semana con el ingreso de personal de esa institución y del Ejército al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, ubicado en el departamento de Santa Cruz, en el límite con el departamento de Cochabamba.

“En el Amboró se tienen algunas ilegalidades. El fin de semana hemos ingresado con el Ejército y vamos a ir avanzando en cada una de las áreas protegidas”, indicó la autoridad.

Melgar explicó que esta tarea continuará en otras zonas como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ubicado entre Cochabamba y Beni; el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, estos dos últimos están en La Paz.

La intervención incluirá el desarrollo de auditorías a las gestiones administrativas, financieras y técnicas.

En el Tipnis, explicó Melgar, se designó un nuevo director y se ha iniciado una investigación “profunda”, además de realizar auditorías con el objetivo de iniciar una intervención, “pero de manera sabia” para no generar conflictos con los sectores sociales que en la zona “son fuertes”.

“El Tipnis fue una de las áreas protegidas más vulneradas (…), en la auditoría se va a ver el tema de uso ilegal de tierras. Se tiene identificado el número de comunidades en el Tipnis, son 66 comunidades en el territorio. No obstante, no todas trabajan en la ilegalidad, algunas están dentro del parque donde no afectan en absoluto, y otras trabajan ilegalmente en algunos sectores que están investigados, y pronto vamos a estar interviniendo en todas las áreas protegidas”, dijo.

Aseveró que el Sernap es una de las direcciones “más dañadas que dejó el anterior Gobierno, (porque) su misión era destruir las áreas protegidas, y era evidente, el exvicepresidente (Álvaro) García Linera decía que las áreas protegidas eran invento de los gringos y eso se manifiesta en la situación en la que nos dejaron las áreas protegidas”. Dijo que el Sernap heredó un déficit de 22 millones de bolivianos.

Explicó que estos trabajos de intervención se están coordinando con los ministerios de Gobierno y Defensa, sobre todo en zonas donde existe narcotráfico o cultivos ilegales de hoja de coca.

Aclaró que todas las comunidades que están legalmente establecidas dentro del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) de cada parque serán respetadas y tendrán apoyo. El ANMI es una zona donde se permite la actividad agropecuaria de baja intensidad.

En tanto, la ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, dijo que no se permitirán más asentamientos ilegales en áreas protegidas y que se busca financiamiento para potenciar el control en esas zonas.

Recordó que el mal manejo de los parques fue una de las causas del incendio en la Chiquitanía cruceña, el año pasado. Este incidente dejó 5 millones de hectáreas quemadas, de las que el 60 por ciento era bosques y vegetación que estaban en áreas protegidas.

Por su parte, el dirigente del MAS y candidato por la Circunscripción 24 (trópico), Gualberto Arispe, señaló que no tiene información sobre la intervención de parques nacionales, pero dijo que los productores de coca cumplen a cabalidad con la ley y vigilan que no se ingrese a esas zonas a través del control social y organizaciones.

“Desconozco ese tema, pero el trabajo que están haciendo las fuerzas de erradicación continúa y siguen trabajando”, dijo.

El Parque Nacional Carrasco, que colinda con los seis municipios del trópico, es una de las áreas que será intervenida por el Gobierno en las próximas semanas.

El Gobierno afirma que busca retomar el control de las áreas protegidas que fueron descuidadas en el Gobierno del MAS

“OJALÁ NO SEA UNA ACCIÓN DISTRACTIVA”

El activista ambiental y defensor de los pueblos indígenas Alex Villca Limaco dijo que los pueblos originarios estarán muy atentos a los resultados de esta intervención en los parques, pero advirtió que espera que no se trate de una “maniobra distractiva”.

“No creemos mucho en el accionar del Gobierno, probablemente esa acción de control que está llevando a cabo tenga simplemente un fin distractivo para hacernos creer que sí se está tomando en serio”, dijo.

Aseveró que el Gobierno del MAS se dedicó a destruir los parques naturales y a desplazar a los pueblos indígenas. Sin embargo, el actual Ejecutivo transitorio también ha impulsado el desmonte de bosques y ha continuado la política extractivista.

Dijo que los guardaparques son insuficientes y no tienen equipamiento, por lo que pidió que los pobladores de esas zonas se conviertan en “centinelas” que cuiden los parques.