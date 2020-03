El trágico festejo de cumpleaños de una instagramer: tres personas murieron por un experimento en la piscina

La influencer habló sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de sus seguidores y numerosas fotos de su familia. “Valya ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer … hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla”, expresó la joven rusa, visiblemente conmocionada.