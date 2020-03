ESTAREMOS MEJOR QUE ANTES…

Me llamo José Adolfo Párraga Mejía, hijo de doña Celi que vendía lo que rico cocinaba y de don Carlos que hacía cosas útiles con madera.

Soy un ventero de libros que primero debe escribirlos. En algunos sitios me llaman El Escribidor, mis amigos me dicen Shiclets y los que no me quieren me llaman Pelotudo…

Cada dos meses pago una factura de luz, más cable, Internet, agua mi propio teléfono, etc.

Bien.

A mí no me llegará la ayuda del gobierno, no me llegará nada de víveres.

Lo sé porque al igual que millones de bolivianos, soy independiente, laboralmente hablando.

No recibo aguinaldos, ni bonos, ni asistencia y el único trabajo que tengo es el que yo me creé: Vender libros. Pronto hará un mes de los últimos cien que vendí y la plata se gasta cada día.

Esas son las reglas que conoce, todo el que tiene su propio negocio.

– ¿Se ve feo el futuro?, Sí.

– ¿Me asusta?, No.

– ¿Me moriré de hambre? No.

– ¿Estoy sano al igual que mi familia? Sí.

– ¿Estoy vivo, en medio de una situación donde miles han muerto? Si.

– ¿Vivo en Suiza? No.

– ¿Nací en un país donde todo se improvisa y se hace a última hora? Sí.

– ¿Mi familia y yo estaremos bien si nos cuidamos? Sí.

– ¿Voy a quejarme, por lo que no puedo cambiar? No.

– ¿El virus se va a morir, como consecuencia de mis quejas y lamentos?, No.

– ¿Es obligación de alguien darme de comer por mi falta de previsión? No.

– ¿Tenemos tres gobiernos que apenas hacen lo que pueden con aciertos y errores? Sí.

– ¿Ayudará en algo mi estado mental negativo? No.

– ¿De qué lado debo estar?

– ¿Del que trata de construir o del que trata de destruir, lo poco o mucho que se hace?

Nada señores, mis padres me enseñaron a ayudar al que hace algo y siempre decían: «Hijo. Quien no ayuda, estorba».

– ¿Puedo ayudar a otra gente que puede estar peor que yo? Sí.

Puedo ayudar, quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer?

Es fácil.

1. Solo tengo que aceptar lo que pasa como un hecho ajeno a mi voluntad.

2. Puedo ser útil, no estorbando a los que están haciendo.

3. Soy útil, respetando lo que hacen aquellos que saben del tema más que yo.

4. Puedo impartir buen ánimo, en base a los talentos que tengo.

5. Puedo compartir esperanzas en lugar de miedo.

6.Puedo hacer reflexiones.

7. Puedo generar Y compartir información positiva o de concienciación

8. Siempre habrá algo bueno que pueda hacer.

…Vos también podés, solo debés tranquilizarte y esperar a que pase la lluvia, vos sabés que después de cada tormenta viene la calma y siempre hay un hermoso sol que brilla y nos da vida, con la posibilidad de empezar de nuevo, las veces que haga falta…

Acordate.

1. La plata y el trabajo va y viene.

2. La vida tuya y la de tu familia no tiene precio.

3. No te amargués por que te quedarás sin plata o trabajo.

4. Sos un capo, un ser de luz, empezarás de nuevo y con una gran lección aprendida…

A pesar de lo feo que se ve, estaremos mejor que antes. Yo lo sé.

EL ESCRIBIDOR.





