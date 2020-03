Fallece la segunda boliviana víctima de coronavirus en España

domingo, 29 de marzo de 2020 · 19:01

«Ocurrió en Barcelona. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos el 26 de marzo con los síntomas del Coronavirus y hoy sobre las 16:00 le dieron la fatal noticia a la familia», reportó una radio Mega estación de Madrid.

La muerte fue confirmada en el país por los familiares de «Evanita», como era conocida entre los residentes bolivianos en España. Deja dos huérfanas: una de 6 años en Barcelona y otra de 25 años en Santa Cruz.

Aunque no ejercía su profesión en el país europeo, ella era enfermera. Partió de Bolivia hace 14 años junto a sus dos hermanos.

Según confirmó una familiar la víctima, hasta ayer Evina estaba estable, pero hoy los médicos les indicaron que el virus había dañado los riñones, pulmones y el corazón.

El periodista digital Mario Verdugo Olmos señaló que la Comunidad Boliviana en España lamenta el fallecimiento y que no tenían conocimiento del ingreso de Evina al hospital. «Nos sorprendió la noticia puesto que dentro del registro que llevamos de compatriotas positivos con el COVID-19 no supimos de su ingreso, como el de otros tantos bolivianos que no conocemos», señaló mediante su cuenta en Facebook.

De acuerdo al protocolo establecido para los fallecidos con coronavirus, los restos mortales de Evina no serán velados, al igual que pasó con los miles de fallecidos por esta enfermedad.